Németország új kormánya a fiatalok ellen fordult.
Jóváhagyta a német szövetségi kormány szerdán Boris Pistorius védelmi miniszternek a katonai szolgálat reformjára vonatkozó előterjesztését - írja a Berliner Zeitung. Németország új kormánya a fiatalok ellen fordult és társadalmi közhangulat ellenében vissza kívánja vezetni a kötelező katonai szolgálatot. A háborúpárti politika súlyos következményekkel jár, az adott társadalom fizeti az árát, az általános hadkötelezettseg révén is.
Amennyiben a német szövetségi parlament (Bundestag) is megszavazza, az új törvény 2026. január 1-jével léphet hatályba. A törvényjavaslat ugyan egyelőre az önkéntességre helyezi a hangsúlyt, de az állományban mutatkozó jelentős hiány esetén - parlamenti jóváhagyással - lehetővé tenné újoncok kötelező besorozását is. Utóbbi kitétel jelentős vitákat idézett elő a német kormánykoalícióban: a nyilatkozatok szerint az úgynevezett uniópártok úgy vélik, egyfajta automatizmusra volna szükség a sorkatonai kötelezettség tekintetében, és katonák hiányára figyelmeztetnek, a szociáldemokraták szerint azonban a szabályok túl messzire mennek, és ők ragaszkodnak a parlamenti jóváhagyáshoz is.
A javaslat indoklása szerint Németországnak fenntartható módon javítania kell védelmi képességét a hiteles elrettentés végett. Pistorius tájékoztatása szerint 2029-ig a legalább hat hónapig tartó katonai szolgálattól mintegy 100 ezer kiképzett tartalékost várnak, amivel megdupláznák a jelenleg elérhető tartalékosok számát. Ezzel párhuzamosan a német hadsereg (Bundeswehr) a NATO-val egyeztetve a jelenlegi 180 ezerről 260 ezerre emelné aktív állományát. A célkitűzés így az, hogy összesen 460 ezerre emeljék a Bundeswehr létszámát a tartalékosokat is beleértve.
A kötelező katonai szolgálat 2011-ben történt felfüggesztése óta a német biztonság-, illetve védelmi politika legjelentősebb irányváltásának számító törvényjavaslat keretében a 2008-as születésű korosztállyal kezdve megkezdenék a hadköteles férfiak regisztrációját. Egyben kötelező online kérdőívet kellene kitölteniük a fegyveres szolgálatra vonatkozó készségükről, illetve képességeikről. 2027. július 1-jével elindulhat a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálat is.
A törvényjavaslat felhatalmazást nyújt a szövetségi kormánynak, hogy a Bundestag hozzájárulásával akár védelmi helyzeten kívül is rendelettel kötelező - hattól tizenkét hónapig tartó - katonai szolgálatot rendelhessen el. A szöveg szerint egy ilyen lépés akkor volna lehetséges, ha a "védelmi politikai helyzet a fegyveres erők gyors bővítését követelné meg, ami önkéntes alapon nem volna biztosítható".
Boris Pistorius a német közszolgálati rádióban úgy nyilatkozott, hogy várakozásai szerint a javaslatot még módosítják a Bundestagban.
Rendszerint egyetlen törvény sem hagyja el úgy a Bundestagot, ahogy beérkezett
- mondta.
Pistorius szerint különböző ösztönzőkkel tennék még vonzóbbá a katonai szolgálatot, s ennek kapcsán nyelvtanfolyamokat, számítástechnikai kurzusokat, jogosítványok megszerzését is említett. Friedrich Merz kancellár a védelmi minisztériumban, egy lehallgatásbiztos teremben tartott kabinetülést követően nyilatkozva derűlátónak mutatkozott abban a tekintetben, hogy el tudják érni a megfelelő létszámot önkéntesekkel is. Úgy fogalmazott, hogy "ezzel ismét a sorkatonai szolgálat felé tartunk", ami szerinte jó fejlemény.
Megmarad a katonai szolgálat megtagadásának alapjoga, ám a tervek szerint módosítják az erről, valamint a polgári szolgálatról szóló törvényt is - írja az MTI.
A kormány tervei ellen a Rheinmetall Entwaffnen (Lefegyverezni a Rheinmetallt) nevű aktivistacsoport szerdán tüntetést tartott a Bundeswehr egyik kölni épülete előtt"Nem vagyunk készek a háborúra!"jelszóval. A rendőrség szerint a mintegy 70 aktivista akciója békésen zajlott le, a demonstrálók ülősztrájkot szerveztek az egyik bejárati kapunál, majd feloszlottak.
