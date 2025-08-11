Ezt kerüld el: Megadta magát mindkét autópálya

Két baleset miatt jelentős a torlódás az M0-s autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán - írja az MTI.
Fokozott lassulásra kell készülni baleset miatt az M0-s autóút keleti szektorán az M1-es autópálya felé Maglód és Vecsés között. Az 52-es kilométertől a 40-es kilométerig szakaszos torlódás jellemző, megnövekedett menetidőre készüljenek az arra közlekedők, a torlódás meghaladta a 12 kilométert. Közölték azt is, hogy újabb baleset történt Szigetszentmiklós térségében a 16-os kilométernél az M1-es autópálya felé vezető oldalon; a torlódás ott meghaladta az 5 kilométert.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.