RETRO RÁDIÓ

Ezt kerüld el: Megadta magát mindkét autópálya

Két baleset miatt jelentős a torlódás az M0-s autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán - írja az MTI.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.11. 09:42
Módosítva: 2025.08.11. 09:50
m0 autóút autópálya baleset

Fokozott lassulásra kell készülni baleset miatt az M0-s autóút keleti szektorán az M1-es autópálya felé Maglód és Vecsés között. Az 52-es kilométertől a 40-es kilométerig szakaszos torlódás jellemző, megnövekedett menetidőre készüljenek az arra közlekedők, a torlódás meghaladta a 12 kilométert. Közölték azt is, hogy újabb baleset történt Szigetszentmiklós térségében a 16-os kilométernél az M1-es autópálya felé vezető oldalon; a torlódás ott meghaladta az 5 kilométert.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu