"Nem tudtam beszélni" – Szurkolnak a váciak a sztrók-túlélő Zoltánnak

Az egész élete megváltozott a most 50 éves Blaskó Zoltánnak. A férfi mindig is dolgos ember volt, ám tavaly, 2024-ben épp a születésnapján óriási fordulatot vettek a mindennapjai: sztrók terítette le, és azóta a túlsúlyos férfi a szobája foglyaként próbálja helyre rakni az egészségét. Igazi küzdő szellemmel kel fel mindennap, ráadásul egy jótevő is lelket önt belé. Egy apró, mégis számára hihetetlen gesztussal segíti őt.

A sztrókot kapott férfi most az életéért küzd. Életmódot váltott, és jóvető is segíti őt / Képünk illusztráció: Shutterstock

Az ágyban érte a sztrók

Zoltán története bizonyítja, hogy van kiút a legmélyebb kútból is. A váci férfi éveken át dolgozott biztonsági őrként, szívét lelkét beleadta, ám sajnos tavaly, 2024 május 17-én, épp a születésnapján jelentkeztek nála a sztrók első tünetei – ekkor kezdett el megváltozni az élete… A születésnapja hajnalán Zoltánt a kedvese akarta felkelteni, amikor hirtelen a szívéhez kapott – látta, hogy a párja nagy bajban lehet.

„Nem tudtam beszélni, zsibbadt a tarkóm, az egekben volt a vérnyomásom” – idézte fel a Metropolnak a váci férfi, aki ekkor még nem vette komolyan a rajta jelentkező sztrók tüneteit.

„Nem hívtuk ki az orvost, mert akkor még nem akartam. Estére jobban lettem,. Felhívtam egy ismerősömet és elmondtam neki mi történt. Kérlelt, hogy hívjak mégis mentőt. Saját hibám volt, nem hallgattam rá” – fojtatta a férfi.

Úgy hitte, ezután minden rendben lesz, de hatalmasat tévedett. Egy évre rá, 2025 júniusában ismét a hálószobájában érte utol a sztrók.

Meglett a böjtje, hogy nem hívtam rögtön előtte az orvost… Ugyanúgy, alvás közben ért a sztrók. Hosszú órákon át nem tudtam magamról. Bevittek a kórházba, akkor tudtam meg, az életem forgott kockán.

– vallotta be a Zoltán, aki túlsúllyal küzd: amikor a második sztrókot kapta 229 kiló súly nehezedett rá.

Az utolsó sztrók óta nagyot fordult az élete: már nem tud dolgozni, és a 16 négyzetméteres szobájában kénytelen maradni, ráadásul mellékbetegségei lettek.

„Öt extra betegség jelentkezett nálam…” – mondta keserűen.

Epilepszia, véroxingénhiány, cukorbetegség, toxikus májgyulladás és magas vérnyomás is megtámadta a szervezetét. A férfi mégsem adja fel! Életmódváltásba kezdett, diétázik és kezd révbe érni: az utolsó sztrókja óta 25 kilótól megszabadult.

Napi negyed órát edzek a szobámban. Súlyzózok, felülésezek. Cukros üdítőt nem fogyasztok, odafigyelek az étrendemre.

– árulta el.