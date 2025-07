"Nem búcsúztunk el egymástól" - négy szerettét veszítette el egy robbanásban az apa

Egyetlen tiltott tűzijáték változtatta pokollá Nelson Benigno életét: négy családtagját veszítette el a halálos robbanásban, amely több tucat embert megsebesített az újév éjszakáján.

Benigno felesége, Carmelita, 3 éves unokája Cassius, sógornője és menyasszonya mind meghaltak a robbanásban, miközben Nelson éppen távol volt otthonról.

Nem búcsúztunk el egymástól. Minden egyes nap küzdök azzal, hogy el tudjak aludni

– mesélte könnyes szemmel.

Több tucat embert megsebesített az újév éjszakáján / Fotó: Metropol (Illusztráció)

A robbanás annyira brutális volt, hogy a harci sérülésekhez hasonló égési és robbanási sebeket kellett ellátniuk a mentősöknek. „Olyan volt, mintha bomba robbant volna” – emlékeznek vissza a helyszínre érkezők.

Nelson arra kéri a hatóságokat, hogy szigorítsanak az illegális tűzijátékok ellen, mert szerinte csak így kerülhető el a további tragédia. „Ha ott lettem volna, én is a halottak között lennék” – mondja a szívszorító családi veszteség árnyékában, írja a People.

Hawaii kormányzója, Josh Green, aki maga is mélyen megrendült az esettől, új törvényeket vezetett be az illegális tűzijátékok szigorúbb tiltására és szankcionálására. „Ha valaki illegálisan robbantgat, és ezzel árt valakinek, akár 20 év börtön is járhat” – figyelmeztetett.