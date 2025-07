Drámai fordulatot vett a buli: ölt a szárazjég

Borospincében bukkantak egy texasi pár holttestére. Bár a borospincékben általában a mustgáz szokott tragédiát okozni, ezúttal a szárazjég vezetett a halálesethez. Szomorú, egyben tanulságos történet következik.

Szárazjég okozta a házaspár halálát (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Bejelentést kapott a houstoni rendőrség arról, hogy holtan találtak egy házaspárt egy Avalon Park-i házban péntek este. A KHOU TV arról számolt be, hogy egy pár szórakozni készült, amikor az olvadó szárazjég kémiai hatása miatt mindketten életüket vesztették. A szárazjég látványos, fagyos füst hatása bármilyen koktélozást képes feldobni, feltehetően itt is ez lett volna a cél...

Larry Crowson hadnagy, a rendőrség munkatársa szerint szárazjeget tároltak a lenti borospincében.

Amikor a szárazjég megolvad, szén-dioxid gázzá alakul. Sajnos úgy tűnik, hogy a borospincébe bement két ember emiatt fulladt meg

– nyilatkozta.

A szárazjég hidegebb, mint a megfagyott víz, és hosszabb ideig marad szilárd formában, ugyanakkor van egy hátránya – írja a New York Post, a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ tájékoztatása alapján. Utóbbi figyelmeztet, hogy a szárazjég, amely egy szilárd halmazállapotú szén-dioxid, potenciálisan mérgező, így a halálos veszély elkerülése érdekében megfelelően kell tárolni és kezelni. Gáz formájában a szén-dioxid súlyos sérüléseket, szélsőséges esetben – mint például most is – halált okozhat.

Pénteken a houstoni házhoz kiérkező tűzoltók vegyszerszagot észleltek, így védőöltözetben, speciális készülékkel léptek be a házba, ahol a két holttestre bukkantak.