Kompenzációt kapnak idén a nyugdíjasok!

A kormány nyugdíjkompenzációt jelentett be. A Világgazdaság beszámolója szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter keddi sajtótájékoztatóján közölte: idén novemberben a nyugdíjasok átlagosan 42 ezer forintos kompenzációban részesülnek a vártnál magasabb infláció miatt. Hozzátette, hogy további támogatásra is számíthatnak, mivel ősszel egy 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt is kapnak. A két intézkedés együttesen mintegy 200 milliárd forint terhet ró a költségvetésre, amelyet a miniszter jelentős kiadásnak nevezett – írta meg a Magyar Nemzet.

További támogatásra is számíthatnak a nyugdíjasok Fotó: Kocsis Zoltán/MTI

Az utalványra nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is jogosultak. Tehát azok is megkapják, akik

öregségi nyugdíjat,

özvegyi nyugdíjat,

árvaellátást,

rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást,

fogyatékossági támogatást,

baleseti hozzátartozói nyugdíjat

vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak.