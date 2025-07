Ma kezdődik a 10 napig tartó Summerfest

Szombaton lesz 333 éve, hogy kivégezték a salemi boszorkányokat

Salemben, Massachusetts államban 1692. július 19-én öt nőt akasztottak fel boszorkányság miatt. Ezzel fejeződött be a hírhedt boszorkányper, amelyről Arthur Miller a drámáját írta, magyarul Salemi boszorkányok címen ismerjük. 1692-ben Salem Village-ben (ma Danvers), egy Salem melletti faluban néhány fiatal lány több környékbelit is megvádolt azzal, hogy rontást tett rájuk és megbabonázta őket. A rossz körülmények között élő közösségben megvádoltakat felszólították, hogy vallják be, hogy boszorkányok, ez esetben pedig földjüket, vagyonukat elkobozták, többeket felakasztottak. A vádaskodás egyre több embert érintett és pár hónapon belül Salem városára, majd több környékbeli településre és Bostonra is átterjedt.

A forgótáras revolver feltalálója ezen a napon született

Samuel Colt 1814-ben született a connecticut-i Hartfordban. A nehezen kezelhető, ifjú Samuel Coltot 16 éves korában a tengerészetre bízta az apja. A remek feltalálói érzékkel bíró amerikai fiú a folyton forgó kormánykerék és a londoni Towerben látott fegyvergyűjtemény hatására már a hajón nekilátott fából elkészíteni a forgótáras pisztoly modelljét. Pénze még sokáig nem volt a gyártáshoz, de hamar angol és francia szabadalmat szerzett pisztolyára és karabélyára. Az Amerikában szabadalmaztatott ötlövetűje az első, gyakorlatban is bevált kézifegyver volt. Coltnak halálakor több mint 1500 munkása és 5 millió dolláros vagyona volt.

A Széchenyi fürdő tervezője is július 19-én született

Czigler Győző építész, műegyetemi tanár, a budapesti Széchenyi fürdő és a Gozsdu-udvar tervezője 1850-ben született. Nevezetes alkotásai még az Andrássy úti Saxlehner-palota, de Lotz Károllyal együtt ő restaurálta a tihanyi apátságot is. A nevéhez fűződik még a Hunyadi téri és a Hold utcai vásárcsarnok, a Rózsák terei görögkatolikus templom, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem CH és F épületei, a Központi Statisztikai Hivatal főépülete és az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet épülete is.