Kiakadtak a netezők: "így készül a kaviár??" - Videó!

Az emberek teljesen ledöbbentek, miután a Tiktok-on megláttak egy videót arról, hogy hogyan szüretelik le, majd csomagolják be a kaviárt.

Ezután sokan nem fognak enni ebből a szendvicseken található feltétből Fotó: Pexels

A különböző rendezvényeken a svédasztalon található szendvicseket dobják fel a kaviárral, amely tisztított és sózott halikra, az orosz konyha különlegessége. Ezt a különleges ételt sokan fogyasztják, de most a Tiktokra felkerült róla egy videó, amely azt mutatja be, hogy az ikrát hogyan gyűjtik be, és nem túl szép látvány...

Az elpusztult halat egy éles késsel felülről lefelé középen felszeletelik, majd a bőrt oldalra visszahúzzák, hogy felfedjék a benne lévő hatalmas halom fekete ikrát. A felvételen látható, amint kikapják az ikrát, a belsőségeket és ki tudja még mit, hogy megszerezzék azt, amit később drága kaviárként adnak el.

Az ikrát ezután többször megmossák és átszitálják, majd minden oda nem illő dolgot kiszednek, mielőtt az ikrát valamilyen fehér porral bevonják, összekeverik, egy kis időre a hűtőszekrénybe teszik, majd konzervdobozokba rakják, hogy eladják.

A videó láttán a felhasználók teljesen kiborultak. Volt, aki többször is újra megnézte a felvételt, míg más azonnal kijelentette, hogy nem fog többé enni ebből az ételből.

Kizárt, hogy ezt meg tudnám enni

- hangsúlyozta az egyik hozzászóló.

Szó szerint elájultam, amíg ezt néztem. Tuti biztos, hogy továbbra sem fogok enni ebből

- jelentette ki egy másik kommentelő, akit az Unilad idézett.

Íme a videó: