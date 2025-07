Káosz, dugó. pride. Szentkirályi Alexandra: Megvívjuk a csatákat

– Még a pride-nál maradva, Vitézy Dávid úgy vélte, hogy ön megsértette a felvonulókat, és arra is felszólította: kérjen bocsánatot tőlük. Miként vélekedik erről?

– Szerintem azoknak kellene bocsánatot kérniük, akik drag queenek, vagyis nőnek öltözött férfiak ízléstelen vonaglását tolták az emberek arcába fényes nappal Budapest utcáin.



– A bécsi pride után a budapestiről mi a benyomása?

– Továbbra is azt gondolom, hogy nem drag queen show-kat kellene nézniük a gyerekeknek, s hogy nincs olyan utca Budapesten, ahol jó helyen lenne a pride. Nem mellesleg, valljuk be, ez az emberek elsöprő többségében is ellenérzést vált ki. A legfelháborítóbb mégis talán annak a tiszás tanárnőnek a nyilatkozata volt, aki azt magyarázta, hogy szerinte az LMBTQ-érzékenyítést már óvodákban el kellene kezdeni. Sőt azzal is büszkélkedett, hogy ők egyáltalán nem tartják be a hatályos gyermekvédelmi szabályokat, és a genderpropagandát a törvény ellenében is a gyerekek fejébe töltenék. Ez felháborító: nem azért bízzák a szülők a gyerekeket a tanárokra, hogy az iskolában ilyeneket tanítsanak nekik.

– Vitézy politikája és a főváros ügyeiben mutatott szerepvállalása ismeretében is visszalépne a javára a főpolgármester-jelöltségtől?

– Vitézy Dávid visszaélt a jobboldali szavazók bizalmával. Az emberek azt remélték tőle, hogy meghaladja a Karácsony-féle balliberális politikát, azt ígérte, hogy leváltja őket. Mára kiderült, semmiben sem különbözik tőlük, ráadásul a legfontosabb ügyekben rendre együtt szavaznak.