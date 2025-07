14 éve hunyt el az utolsó Habsburg trónörökös, ez volt a teljes neve

Kezdődik a Flórián téri felüljáró felújításának új szakasza

A Flórián téri felüljáró felújításához kapcsolódó munkák miatt a nyári szünetben július 5-től egészen július 24-ig (csütörtök éjfélig) az 1-es villamos rövidített útvonalon – Kelenföld vasútállomás és a Szentlélek tér között – közlekedik majd. A Bécsi út / Vörösvári út végállomás és a Szentlélek tér között pótlóbusz jár ez alatt az idő alatt, ami mellett a Vörösvári úton közlekedő 137-es, 218-as és 237-es autóbuszok is igénybe vehetők, illetve csúcsidőben sűrítve jár majd a 34-es és 106-os busz is - írja a BKK.

Vasárnap lesz Frida Kahlo festőművész születésnapja

Frida Kahlo mexikói festőművész, aki azt állította magáról, hogy magyar származású, 118 évvel ezelőtt született Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón néven. A mexikói forradalom tiszteletére 1910-ben jelölte meg a születési évét, holott valójában 1907-ben született. Gyermekbénulás, majd baleset következtében sokszor operálták, rendszeresen festett ágyban fekve.

A Vizipók-csodapók zeneszerzője most vasárnap lenne 88 éves

Pethő Zsolt, Balázs Béla-díjas zeneszerző, aki a Vizipók-Csodapók főcímzenéjét szerezte 1937. július 6-án született. Több száz filmhez és bábjátékokhoz ír dalokat, kórusműveket és zenedarabokat is. 1962–1996 között a Pannónia Filmstúdió zenei referense volt. Sok más mellett Dargay Attila, Foky Ottó, Nepp József, Jankovics Marcell, Vajda Béla, Gémes József, Ternovszky Bélaanimációs filmjeinek zeneszerzője volt.

79 éves lesz július 6-án Sylvester Stallone

Sylvester Stallone 1946. július 6-án született New York Cityben. 12 iskolából zavarták el őt botrányos viselkedéséért, a fiú nehezen kezelhető volt és a sportba menekült. 15 éves korában Philadelphiába költözött az anyjához és annak új férjéhez. Súlyt emelt, vívott, diszkoszt vetett, az érettségi évkönyvébe pedig ezt írták a fényképe mellé: valószínűleg villamosszékben fogja végezni. Aztán, hogy pénze is legyen, oroszlánketreceket takarított az állatkertben, pizzafutár lett, majd biztonsági őr egy áruházban, végül jegyszedő a moziban. 1971-ben végül beválogatták őt egy kis szerepre Woody Allen Bananas c. filmjébe. A karrierje ekkor kezdett beindulni, majd megírta a Rocky forgatókönyvét, olcsón eladta egy stúdiónak de főszerepet kért benne és részesedést a filmből.