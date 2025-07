Gigadugók árnyékolják be a nyári szünetet

Ahogy a riporter tovább folytatja útját, újabb és újabb lehetetlen helyzetekbe csöppen bele. Áll a forgalom Kiskörúton, a Hungária körgyűrűnél, a budai rakparton, de még a Rózsadombról lefelé is. Konkrétan kerülni sem lehet, a dugó ugyanis a korábbi kerülőutakat is elérte. És tévedés azt gondolni, hogy csak az autósokat érinti: ugyanúgy beszorul a dugóba a busz is, a taxi is, de még a kötött pályás villamosokra is hatással van, mivel rendszeresen előfordul, hogy a feltorlódott autósor elállja a villámos útját a síneken.

Fotó: TV2/Napló

Felejtsük el, hogy reggeli meg délutáni csúcs - egész nap áll a város

Döbbenetes, de amikor a riporter a délutáni órákban motorozik a városban, akkor is dugót talál dugó hátán:

Háromnegyed három van. Harmincnyolc fok. Plusz a motor. Nem akarják tudni...Csizmában...Ja, és a dugó.

Másnap autóval vág neki a Napló riportere, direkt nem a reggeli csúcsban, hanem délelőtt fél 11-kor. Az eredményt láthatod vasárnap este a TV2 Pachmann Péter vezette Napló című műsorában!