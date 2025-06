Borul a bili Zuglóban - Lemondásra szólították fel Hadházy emberét

Tobzódnak a megkérdőjelezhető ügyek a baloldal körül. Zugló momentumos polgármestere, Rózsa András lemondásra szólította fel a botrányhősnek számító Várnai László politikust. Várnai ugyanis kísérő szülőként vett részt egy iskolai osztálykiránduláson, ahol megpofozott egy 16 éves diákot. Az eset után Rózsa András négyszemközt beszélt Várnaival, megvonta alpolgármesteri jogkörét, majd felszólította a lemondásra. Ezidáig Várnai László nem mondott le, így Rózsa András Facebook-posztjában nyilvánosan is felszólította a botrányhőst a lemondásra.

Várnai László korábban Hadházy Ákos munkatársa volt, ő is javasolta Zugló alpolgármesterének, ahogy Rózsa Andrást is ő javasolta polgármesternek / Fotó: Metropol

Várnai László bővelkedik a botrányokban, ez már az egyfős többségű zuglói polgármesternek sem volt ínyére

Bár többször is megbotránkoztató dolgokat művelt, ezúttal már Zugló vezetése sem tudta vállalni az értékközösséget Várnai Lászlóval. Nem segíti a baloldal renoméját az sem, hogy Várnai László Hadházy Ákos baloldali politikus munkatársa volt, ő is ajánlotta a zuglóiak figyelmébe önkormányzati képviselőnek, ahogy Rózsa Andrást is ő ajánlotta polgármesternek.

Az ügy pikantériája, hogy Rózsa polgármesterré választásához szükség volt Várnai civilszervezetére, azonban miután megválasztásra került, Rózsa ugyanúgy elhatárolódott korábbi támogatójától, ahogyan az előző ciklusban egyik pillanatról a másikra elhatárolódott Horváth Csaba polgármestertől.

A közösségi médiában értesültem arról, hogy Várnai László vélhetően megpofozott egy 16 éves gyermeket egy iskolai programon. A hír megdöbbentett, de nem lepett meg, tekintettel arra, hogy ismerjük a korábbi ügyeit. Ezzel is bizonyosságot nyert, hogy a Hadházy Ákos által ajánlott jelöltek nemhogy nem fedhetetlenek, de kifejezetten problémásak, bajkeverők, nem egy közülük konkrétan bűnelkövető. Arrafelé előfordul, hogy ezen nagyvonalúan átsiklanak, máskor pedig egy másodperc alatt határolódnak el egymástól. Ilyen a morális kérdésekben "kényes" Hadházy-féle társaság

- nyilatkozta lapunknak Borbély Ádám fideszes önkormányzati képviselő. Mint az közismert, Várnai Lászlót többször is elítélték. Egy alkalommal azért, mert a volt felesége az autójának szélvédőjén feküdt és így indult el, amiért az LMP-ből is kizárták. Máskor garázdaságért ítélték el, mert a Városligetben megrongálták az egyik építkezés kerítését. Mindemellett jelenleg is vádlott egy büntetőügyben, mert azt állította, hogy a Borbély Ádám vezette csoport tagjai felgyújtották Hadházy Erzsébet királyné úti plakátjait.

Ezek az ügyek folyamatosan sorjáznak az ő esetében, melyekről a sajtóban is értesülhettünk, de akad olyan ügy is, amely eddig nem került nyilvánosságra, mint például, hogy a közelmúltban egy erdélyi testvértelepülési programon engedély nélkül fotózott egy ravatalnál, a halottat és a gyászolókat pedig megjelentette a könyvében, szintén engedély nélkül. Ennek persze házon belül nem volt semmilyen következménye

- folytatja Borbély Ádám.