Cseresznyével gyűjt légtorna táborra a 9 éves kis Szofi

Nagyon élvezi, hogy árulhatja a cseresznyét. Idén légtorna táborra gyűjt és a nevezési díjakra. Most ez az élete. Szeptemberben kezdte, azóta teljes a szerelem. Több versenye is volt már. A táborra már nagyjából össze jött a pénz, de inkább a nevezési díjak a húzósak. Ő nagyon szépen beosztja a zsebpénzét és gondosan költi el. Előtte azt is leszámolta, hogy mennyi pénzt kell összegyűjtenie a céljaihoz. Előfordult, hogy az öccsével üldögél kint, együtt árulnak. Ekkor természetesen a kistesó is kap a pénzből. Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, nagyon aranyosak. Ráadásul megtanulják mennyit ér a pénz és megtanulják kezelni is azt. Szóval örülünk mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy meglátogatná a kis Szofit és a testvérét