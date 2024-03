Locsolópénzt a gyereknek?! Íme a szakértő tanácsai

Húsvét alkalmával a fiúk piros tojás mellé locsolópénzt is kapnak, ilyenkor nagyobb összegeket is gyűjthetnek a zsebpénz mellé. A Fanny magazin Taba Mátét, a MegtakaritasGyerekeknek.hu oldal szakmai vezetőjét kérdezte, hogyan tanítsuk meg a gyerekeket a zsebpénzzel gazdálkodni.

A húsvéti locsolásért nem csak piros tojást kaphatnak a fiúk (Fotó: Vajda János)

1. Készpénzben vagy utalva

Húsvét közeledtével beszéljük meg a gyermekkel, mennyi locsolópénzre számíthat. Általában a fiúk egy-egy locsolásért 500-1000 forintot is kaphatnak, így akár nagyobb összegeket is begyűjthetnek a rokonoktól. Míg korábban csak készpénzben volt lehetőség adni, ma már sok kamasznak van bankszámlája, így akár erre is utalhatunk.

2. Jusson is, maradjon is

Elsőre csábító lehet az összegyűjtött pénz, ezért fontos, hogy beszélgessünk gyermekünkkel arról is, mire szeretné költeni a zsebpénzt, vagy mire szeretne spórolni. Ennek tudatában beszéljük át, hogyan takarékoskodjon ahhoz, hogy sikerüljön megvásárolni azt, amire vágyik.

3. Kisebbtől a nagyobbig

Ha gyermekünk értékesebb dologra gyűjt, érdemes fontolóra venni a zsebpénz bevezetését, hiszen így tanulhatja meg, hogyan kell megtakarítani. Előtte beszéljük meg, hogy pontosan mennyi pénzt fog kapni, milyen időközönként. A kisebbeknek adhatunk akár néhány száz forintot hetente, míg a nagyobb, 14 éves kor feletti diákoknak havonta akár 5–10 ezer forintra is szükséges lehet.

4. Tanuljon a hibáiból!

Az egyik leglényegesebb szabály, hogy hagyjuk hibázni a gyermekünket. Természetesen előre határozzuk meg, mi az, amire nem költheti a pénzét, például életkorához nem illő szórakozásokra vagy termékekre, de ezt leszámítva adjunk neki szabad kezet a költekezéshez, hiszen csak így tanulhat meg felelősen bánni a pénzzel.

5. Mindennek megvan az ára

Ha egy hónapban több pénzre lenne szüksége, vagy ki kell pótolni valamennyivel a megtakarítását, tegyük meg, de számítsunk fel érte egy jelképes „kamatot”, amit a következő hónapban vonjunk le az akkori zsebpénzből. Ezzel megtanulja, hogy az előre meghitelezés mindig pénzbe kerül.

6. A büntetés nem megoldás

Ha büntetni szeretnénk, csak akkor tegyük a zsebpénz megvonásával, ha az elkövetett hiba is a zsebpénzhez kapcsolódik, például ha általunk tiltott dologra költötte azt, vagy ha nem végezte el a házimunkát, amiért a zsebpénzét kapná. Akkor, ha nem végez el bizonyos, a zsebpénzhez nem kapcsolódó feladatokat, ne vonjuk el tőle a pénzt!

Gyerek és pénz: Babakötvény!

1. Tévhitek a Babakötvényről

Idén is rendkívül népszerű megtakarítási forma a Babakötvény, különösen, hogy az idei évben rekordmagas a kamata. Ennek ellenére rengeteg tévhit kering róla a köztudatban. Lássuk, melyek ezek!

2. Nem jár automatikusan

Fontos tudni, hogy a Babakötvény nem indul el automatikusan. Az állam életkezdési támogatást ad minden 2005. december 31. után született gyermek számára, de ahhoz, hogy ebből Babakötvény legyen, Start-értékpapírszámlát kell nyitnunk.

3. Körülményes az ügyintézés?

Jó hír, hogy már nem csak személyesen nyithatjuk meg a számlát az Államkincstár ügyfélszolgálatánál, hanem elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül is elintézhetjük. A szülőkön túl bármelyik családtag, valamint a 16. életévét betöltött gyermek saját maga is megnyithatja a számlát.

4. A rejtett költségek

A számlanyitásnak nincs semmilyen költsége, nem kell fizetnünk sem számlanyitási, sem számlavezetési díjat, és más időszakos díjfizetési kötelezettségünk sincs. Lejáratkor pedig a megtakarításunk kamatadómentes lesz.

5. Kizárólag újszülötteknek?

A Start-értékpapírszámlát a gyermekünk 18 éves koráig bármikor megnyithatjuk. Arra figyeljünk, hogy a számlanyitástól minimum három évnek kell eltelnie, hogy a gyermekünk a pénzhez jusson. Tehát, ha 16. születésnapján indítjuk el, akkor legkorábban csak a 19. születésnapján veheti fel a megtakarított összeget.

6. Semmi sem kötelező

A piaci megtakarításokkal szemben nincs előre meghatározott, fix összeg, amit minden hónapban kötelezően be kell fizetni. Tehát bármekkora összeget és bármilyen gyakran lehet befizetni, ami nagy könnyebbséget jelent, ha nem tudunk rendszeresen félretenni.

7. Fixen kamatozik

A kamat – az inflációt követve – évről-évre változik: az előző évi infláció feletti +3% kamatprémiumot írnak jóvá minden évben a gyermekünk számláján. 2024-ben különösen megéri befizetni, a Babakötvénybe fektetett pénzünkre 20,6 % kamatot kapunk.

8. Nem jár érte támogatás?

A babakötvényre nem csak kamatot, hanem állami támogatást is kapunk. Ennek összege a naptári évben befizetett összeg 10 százaléka, maximum 12 ezer forint évente. Tehát ha szeretnénk kihasználni a támogatást, érdemes évente legalább 120 ezer forintot befizetnünk.

9. Már van egy maximuma

Szigorodtak a szabályok: az idei évtől már nem lehet akármennyi Babakötvényt vásárolni. A kormány ugyanis évi 1,2 millió forintban maximálta azt az összeget, amennyiért Babakötvényt lehet vásárolni Start-értékpapírszámlánként.

10. Mikor lehet hozzáférni?

A megtakarított pénzhez legkorábban a gyermek 18. születésnapján lehet hozzáférni, és a befizetéseket is a gyermek nagykorúságáig tehetjük. Kizárólag a gyermek jut a pénzhez, így szülőként az általunk összegyűjtött pénz felhasználásába sincs beleszólásunk.

11. Szabadon felhasználható

A nagykorú gyermek a megtakarítást szabadon felhasználhatja, azaz bármire költheti. Tehát akár a tanulmányait alapozná meg, vagy önerőt biztosítana a lakásvásárláshoz, esetleg egy vállalkozás elindításába fektetné, nem kell igazolni a pénz felhasználását.