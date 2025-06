Pünkösdi kiruccanás: három hely, ahová akár még a hosszú hétvégén is elindulhatsz!

Hans és Günter a Holsten marhák, de a gyerekek kedvence Pajkos, a póni is, aki néha a menyasszonyi fátyolra is ráharap, amikor esküvői fotózás van. Dollár, a másik paci egyszer a menyasszonyi csokrot is megette. A Holt-Szamos gyönyörű errefelé. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye amúgy sok más meglepetést rejt, a beregi templomokat is érdemes felkeresni, Kisvárda mellett pedig hobbitlakhoz hasonló erdei iskola is van, de a Rétközi-tó is hangulatos