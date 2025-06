Szívmelengető, ahogy Monspart Saroltára emlékeztek a Margitszigeten

A mozgás nincs korhoz kötve, a legkisebbektől a legidősebbekig, mindenkinek ajánlott és fontos. Monspart Sarolta az időskori mozgás egyik legnagyobb pártolójáról emlékeztek meg 06.24-én országszerte a gyaloglóklubok. Monspart Sarolta Világbajnok tájfutó 2021-ben hunyt el, de egyesületének és a futás szerelmeseinek emlékeiben ma is elevenen él. Sarolta volt az első európai nő, aki lefutotta a maratont. 1972-ben Csepelen, 3 órán belül teljesítette a távot. Hagyatékára idén egy igen különleges váltófutással is megemlékeztek – írja cikkében a Bors.

Monspart Sarolta szíve ügye volt az időskori mozgás. / Fotó: Markovics Gábor

Idén immár 10. alkalommal került megrendezésre az Aktív Magyarország és a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány Mozgásfesztiválja. A rendezvény a Margitszigeti Atlétikai Club 400 méteres futópályáján várta a mozogni vágyókat.

A gyaloglók kezdésnek egy 5 km-es kört tettek meg a rendezvény névadójáról, Monspart Saroltáról elnevezett Margitszigeti futókörön. Ezt követően a résztvevők tájfutásban és tájgyaloglásban is kipróbálhatták magukat. Itt két táv (1.5 és 3,5 km) közül választhattak az arra vállalkozók. 3 fős baráti társaságok váltófutásban is versenyezhettek, amihez 30 x 1 kört kellett megtenni a klub pályáján.

Sacinak ez a három versenyszám volt a kedvence

– nyilatkozta Vajda Zsuzsanna az Aktív Magyarországtól.

A jubileumi esemény ünneplésére és az egyesület néhai elnökére poharat is emeltek egy úgynevezett Pezsgőfutással. A futók egy pohár pezsgő elfogyasztását követen sprintelték végig a 400 méteres kört, majd váltóbot helyett egy pohár pezsgőt adtak át társaiknak.

Monspart Zsolt testvére fotóját pólóján viselve jelent meg az eseményen Fotó: Markovics Gábor / Bors

Időskori Mozgás: Miért fontos és hogy segít a MoSa?

A rendezvény szervezésében Monspart Sarolta testvére, Monspart Zsolt, a MoSa Alapítvány kuratóriumi elnöke is részt vett, aki lapunknak bővebben is mesélt a szervezetről. Közel 1000 gyaloglóklubbal vannak jelen országszerte, mely elsősorban az idősebb 55 - 65+ -os korosztályt célozza meg. Céljuk az egészséges életmódra nevelés és a mozgás népszerűsítése az idősebbek számára is.

"Amilyen fontos a napi étkezés, ugyanilyen fontos legyen a mozgás, naponta legalább 40 perc"– nyilatkozta Monspart Zsolt. Az elnök elmondása szerint ugyanis ennyi idő kell a szervezetnek ahhoz, hogy elérjen egy olyan szintet, ahol a pulzus 30%-kal meghaladja a nyugalmi állapotot. A világegészségügyi szervezetek ajánlása szerint ebben a megnövekedett pulzus állapotban ajánlott napi legalább 23 percet aktív mozgással tölteni. Azonban ezt a szintet el is kell érni, így az ajánlott napi mozgás mennyiség nagyjából napi 40 percre tehető.

„Ez olyan, mint egy nagy takarítás az erekben. Megélénkül a vér, elmossa a lerakódásokat az érfalakról, később jön az érelmeszesedés, a csontritkulás, vagy egyáltalán nem lesz. Eljut az ér olyan helyekre, a tüdőben, szívben, ami egy nagy takarítás a szervezetnek, és ezért jó a mozgás”.

A fizikai egészség mellett az idősek mentális egészségre is pozitív hatással bír a klub. Az elnök elmondása szerint, „nagyon sok idős ember otthon egyedül van, tévét néz, nincs kivel beszélnie, mert a gyermekei, unokái messze vannak. A gyalogló klubok ezt a vákuumot töltik be. Ez egy baráti kör, ahol megbeszélik a recepteket, kulturális programokat, együtt mennek el ide-oda. Tehát nagyon sok élményt tud adni ami miatt jó a klubba járni, valahova tartozni”.