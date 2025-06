Megszakad a szív: két tüdőösszeomlást is túlélt, banális módon halt meg a 9 éves kislány

Nem egy, de két tüdőösszeomlást is túlélt születésekor egy kislány, akinek kevés orvos fogadott volna az életben maradására. A gyermek végül kilenc évet kapott a sorstól, mígnem egy banális baleset során elragadta a halál.

A szomszéd fáját az erős vihar a gyermekre döntötte (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Vihar okozta a kilenc éves kislány halálát

A 9 éves Rose Elizabeth Hendricks a Green Bay-i otthona előtt állt az utcán, amikor a szomszéd fáját az erős vihar kidöntötte. A fa egyenesen a gyermekre zuhant, a kislány tíz percre a fa fogjává vált. A szomszédok a segítségére siettek, amíg megérkeztek a tűzoltók és kiszabadították, s átadták a mentőknek. A Rose-t kórházba szállították, ám néhány órával később belehalt sérüléseibe. Agyi traumát, többszörös koponyatörést szenvedett, de a fa összezúzta szívet és tüdejét is.

A megtört édesanya elmondta, éppen a bevásárlásból tért haza a gyermekeivel, amikor a vihar kidöntött egy fát, egyenesen a lányára.

A lányom valójában csodababa. Nem lett volna szabad túlélnie a szülést. Összeesett tüdőkkel született, és az orvosok azt mondták, nem fogja túlélni. De rácáfolt mindenre – végül kilenc évig élt

– mondta a gyászoló édesanya.

Nem sokon múlt, hogy a gyászoló anya fia is a fa áldozatává vált. A testvér, aki szemtanúja volt a tragédiának, most próbál megbirkózni a látott és átélt történtekkel, valamint a szörnyű veszteséggel. A család úgy döntött, fájdalmas emlékként megőrzi a lányukkal végző fa egy darabját, valamint adománygyűjtést indított a temetési költségek fedezésére, amelyre kedd óta közel 17 500 dollár (60 millió forint) hozott gyűlt össze – írja a New York Post.