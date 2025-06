Kánikulában alvás? Íme 4+1 tipp, amivel sikerülhet

Az egyre forróbb nyári hőhullámok velejárói az álmatlanul forgolódva töltött éjszakai órák. Gyakorlatilag nincs olyan ember, aki ne találkozott volna már ezzel. A nappali 40 Celsius fok körüli értékek után éjjelre sem hűl le a levegő – a klímamentes lakásokban pedig komoly kihívást jelent egy pihentetőt aludni. A kánikulában alvás kihívásaira szerencsére van megoldás – még ha klíma nincs is.

Nyáron skszor nehezen megy a kánikulában alvás, de néhány trükköt bevetve elősegíthetjük a pihenést! Fotó: Rachel Claire / Pexels (illusztráció)

A nyári alvászavar még azok számára is ismerős lehet, akik egyébként az év többi szakaszában kifogástalanul végigalusszák az éjszakákat. Ennek okait abban kell keresni, hogy az ember szervezete alapvetően nem kezeli jól a környezet változásait. Így aztán a hőmérséklet drasztikus nyári megemelkedése is érzékenyen érinti. Az ebből fakadó nyári alvászavar három fő tényezőre vezethető vissza:

nagy meleg sötét órák rövidsége rossz levegőminőség

Íme 5 trükk, hogy jobban menjen a kánikulában alvás

A meleg a szervezet lehűlését gátolja, a hosszabb nappalok kitolják bioritmusunkat, emiatt csökken az alvásért felelős hormon, azaz a melatonin termelése, a levegő rossz minősége pedig szintén akadályozza a pihenést. Azonban van néhány apró trükk, amiket bevetve

van esélyünk az alvásra a legnagyobb forróság közepette is!

1. Árnyékolás

A pihentető alvás érdekében tett erőfeszítések már napközben elkezdődnek. Nem mindegy ugyanis, hogy a kinti hőségből azt is beengedjük-e a lakásba, ami akár kint is maradhatna. Ennek érdekében nincs más dolgunk mint sötétítőt és/vagy redőnyt is használni – ha van erre lehetőség. Ez ráadásul segít a sötét órák problémáján is!

2. Kerüld a kék fényt kibocsátó eszközöket!

A fent említett, a pihentető alvásért is felelős melatonin termelődését a kék fényt kibocsátó eszközök is zavarhatják. Vagyis éjszakára jobb kikapcsolni a mobilokat és a tableteket!

3. Szellőztess!

Lefekvés előtt egy alapos szellőztetés, a szoba levegőcseréje óriási hatással lehet az alvási ciklusunkra. Ha van ventilátor a szobában, akkor azt a szellőztetés idejére is kapcsoljuk be, mert segít jobban felfrissíteni a szobát.