Kitüntették a pincért, aki Jeszenszky Géza megtámadásánál segített

Ahogy a közleményben is írják, hogy a kerület vezetése mindig is elismerte, kitüntette azokat a hétköznapi hősöket, akik a belvárosiak biztonsága érdekében cselekedtek. Az elmúlt években szintén polgármesteri elismerésben részesültek többek közt a Vörösmarty tér felújításakor talált II. világháborús robbanóeszköz hatástalanításában közreműködők, a Honvéd téri parkőr és közterület-felügyelő, akik egy bűnelkövető elfogásában segédkeztek és a 2024-es árvízi védekezés során kiemelkedő tevékenységükért a Katasztrófavédelem munkatársai is.