Figyelmeztet a szakértő: ezért ne töltsd fel száz százalékig a telefonodat

Ha te is száz százalékig töltöd fel a telefonodat, akkor valószínűleg te is ahhoz a többséghez tartozol, akik szeretik „teli tankkal” indítani a napot. Egy szakértő azonban felfedte, hogy ez árthat a telefonodnak.

Nem érdemes száz százalékra tölteni a telefont Fotó: Pixabay

A száz százalékig való feltöltés érthető, hiszen bármit is hoz az adott nap, biztos lehetsz benne, hogy nem fogsz lemerülni. Ugyanakkor ezzel hosszú távon nem teszel jót a készülék akkumulátorának. Egy szakértő most részletesebben is kifejtette a dolgot.

Chao-Yang Wang, a Penn State University Electrochemical Engine Center igazgatója szerint van némi igazság a teljes akkumulátortöltésről szóló veszélyben. Mint kifejtette, „egy akkumulátor gyorsabban romlik, ha száz százalékra töltjük, szemben egy kicsit alacsonyabb töltöttségi állapottal”.

Dibakar Datta, a New Jersey Institute of Technology gépész- és ipari mérnöki karának docense szintén hozzátette, hogy ha folyamatosan száz százalékra töltjük a telefont, akkor a telefon magas feszültségen lesz, ami kémiai öregedést okoz.

Wang azt is elmondta, hogy ha folyamatosan teljesen feltölti a telefonját, akkor az akkumulátor élettartama alatt 10-15 százalékkal gyorsabban merülhet, mintha csak 90 százalékra töltené, majd hozzátette:

Ez nem sok, de észrevehető.

Tehát, bár a romlás elsőre talán nem annyira észrevehető, Wang kiemelte a telefonok akkumulátorai nagyrészt tartósak, így feltehetően nem emiatt fogod előbb lecserélni a készülékedet.