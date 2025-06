Három érme, amik milliókat érnek – az egyik még most is forgalomban van!

A Coin Collecting Wizard néven ismert szakértő szerint először az 1905-ös brit félkoronást érdemes keresni, amit ezüstből vertek, és VII. Edward portréja látható rajta.

Csak 166 008 darabot vertek belőle, így értéke 210 000 és 4,7 millió forint között mozog (450–10 000 angol font), attól függően, milyen állapotban van

– magyarázta a gyűjtő.

A második érme a legértékesebb az összes közül: az 1933-as brit penny. Ennek létezéséről is alig tudni, mivel hivatalosan nem is gyártottak új pennyt abban az évben. A szakértő szerint, „aki ilyet talál, az száz százalék, hogy gazdag lesz. Ezt az érmét gond nélkül el lehet adni több mint 100.000 fontért (megközelítően 46 millió forint)!”

A harmadik kincs akár most is ott lehet a zsebedben: az 1983-as „new pence” feliratú 2 pennys, amit a Királyi Pénzverde akkor kezdett lecserélni a „two pence” feliratú érmékre. „Ez egy ritka, átmeneti darab. Ha megtalálod, legalább 1000 fontot kaphatsz érte” – idézi a Mirror a numizmatikus véleményét.

Ne dobd ki a régi aprót – lehet, hogy milliókat ér! Ideje átnézni a padlást, a spájzot vagy a régi perselyeket, mert könnyen lehet, hogy egy elfeledett fémdarabka jelenti a gazdagságod kulcsát.