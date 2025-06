Még a csontok is beleremegnek: 3 csillagjegynek fenekestül felfordul az élete júliusban – Köztük vagy?

Júliusban próba előtt állnak

a Bika,

az Oroszlán

és a Halak

szülöttei.

Bika

Ha nem engedsz a változásnak, a külvilág rákényszerít. Kapcsolati feszültségek és döntési helyzetek jönnek, ahol az őszinteség és a rugalmasság lesz a kulcs. Ne ragaszkodj a megszokotthoz. És a legfontosabb, hogy rendezd végre magaddal a kapcsolatodat, és akkor egy teljesen új minta szerint kapcsolódhatsz, amire mindig is vágytál.

Oroszlán

Most nem működik az erőből való irányítás. Sérülékenyebbnek érezheted magad, és a büszkeséged miatt konfliktusba kerülhetsz azzal is, akit a legjobban szeretsz. Nézz rá, mitől félsz igazán. Ne másokra projektáld a benned zajló konfliktust, mert azzal elveszítheted magad körül a fontos embereket.

Halak

Túl sokat adsz másoknak, és közben elfáradsz. Júliusban tanuld meg kijelölni a határaidat, különben kimerülsz, és megbántódsz. A belső igazságod fontosabb most, mint mások elvárásai. Számodra ez nagyon nehéz, de ezt most már muszáj lesz megugranod, mert sok múlik rajta.

„A július segít tisztán látni mindenkinek, ki is ő valójában. Nem szabad most félni elengedni, ami nem visz előre. Itt az ideje megnyílni annak, ami hív. Aki most mer lépni, sorsa új irányt vesz” – zárta szavait a zalaegerszegi páros.