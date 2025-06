Akik nem tudják elengedni a múltat: ezek a csillagjegyek a szakítást követően is egyre csak az exüket hajkurásszák!

Neked is feltűnt már az, hogy egyesek egyszerűen képtelenek megállni, hogy ne írjanak rá az exükre? Felmerült benned az is, mi lehet ennek az oka? Az asztrológia talán választ tud adni erre. Az alábbiakban most azokat a csillagjegyeket mutatjuk be, amelyek szülöttei a legnagyobb eséllyel üzennek a volt szerelmüknek, a szakítást követően.

Ezek a csillagjegyek nehezen teszik túl magukat a szakításon / Fotó: New Africa / Képünk illusztráció: Shutterstock

Rák

A Rákok a mély érzelmeikről és a gondoskodó természetükről ismertek, akik gyakran ragaszkodnak a múltbeli kapcsolataikból származó érzéseikhez. A Rákokat a Hold uralja, ami a hangulatingadozásaikat és a szentimentális természetüket is befolyásolja. Amikor elönti őket a nosztalgia, előfordulhat, hogy a Rákok egy volt partnerükhöz fordulnak vigaszért.





Mérleg

A Mérlegek szeretik, ha egyensúly és harmónia uralkodik az életükben, és legtöbbször arra törekednek, hogy helyreállítsák a megszakadt kapcsolataikat. A Mérlegeket a Vénusz, a szerelem bolygója uralja, ami miatt vágynak a társaságra és a megbékélésre, ez az oka annak, hogy a szakítás után is keresik a kontaktust a volt partnereikkel.





Halak

A Halak nagy álmodozók, akik gyakran a saját kis világukban élnek. Dédelgetik az emlékeiket, és időnként teljesen el is vesznek bennük, így előfordulhat, hogy a nosztalgiázás hatása alatt felkeresik az exüket. A Halakat a Neptunusz uralja, ami még inkább fokozza az álmodozó és együttérző természetüket.





Ikrek

Az Ikrek jegy szülöttei kíváncsiak és szeretnek kommunikálni. Gyakran töprengenek az élet „mi lett volna, ha...” kérdésein. Az Ikreket a Merkúr, a kommunikáció bolygója uralja, ezért lelkesen keresik a kapcsolatokat és a különböző nézőpontokat, emiatt üzenhetnek a volt partnerüknek, a kapcsolat lezárása után is.





(Via)