„Önző vagyok, csak mert nem vigyázok a szomszéd gyerekeire, ha már úgyis itthon vagyok egész nap?”

A Redditen osztotta meg történetét egy édesanya. Elmesélte: a szomszéd anyuka önzőnek nevezte, amiért nem akar folyamatosan vigyázni a gyerekeire.

Önző az anya, csak mert nem akar a szomszédnak bébiszitterkedni? – Fotó: Unsplash

Önzőnek nevezte az anyát, amiért nem akart ingyen bébiszitterkedni

A nő elmondta: pár hónapja költözött új környékre, és egy csoporton keresztül ismerkedett meg néhány másik anyukával. Nemrég azonban az egyik szomszéd megkérdezte, hogy tudna-e vigyázni a gyermekeire, akik 3 és 5 évesek, egy vészhelyzet miatt. Mivel az anyuka nagyon kétségbeesettnek tűnt, ezért elvállalta. Nem gondolta, hogy ez egynél több alkalommal is előfordulhat. Arról nem is beszélve, hogy a gyerekek igen kezelhetetlenek voltak, ráadásul a saját, kilenchetes csecsemőjére is kellett koncentrálnia. Azonban itt nem ért véget a történet, a szomszéd ugyanis ezt követően megkérte: délutánonként vigyázzon a gyerekeire, amire az anyuka udvariasan, de határozottan nemet mondott – számolt be a szomszédvitához vezető esetről a People.

Megmondtam neki, hogy nem. Nem vagyok főállású bébiszitter, és nincs szándékomban ennyi időt elvenni a saját gyerekemtől, miközben még csak most tanuljuk az együttélést a férjemmel és a kicsivel

– írta a posztoló.

A szomszéd erre azt válaszolta, hogy nem kér sokat, csak a délutánokról lenne szó. Amikor az anyuka megpróbálta elmagyarázni, hogy nincs kapacitása más gyerekek felügyeletlére, a szomszéd önzőnek nevezte. Megmondta neki, hogy attól, mert otthon van, még nem jelenti azt, hogy neki kötelessége lenne segíteni neki.

A posztoló később elárulta: a szomszéd ezt követően a helyi anyukás csoportba próbálta meg rossz hírét kelteni, azonban ez a visszájára fordult. A csoportban lévő többi anyuka kiállt a posztoló mellett, és kérdőre vonták a szomszédot, hogy mégis hogy gondolta, hogy más anyukára erőlteti a gyerekfelügyeletet. A csoport tagjai világosan megmondták: a háztartásbeli anyák nem az ő bébiszitterei, saját maga kell, hogy megoldja ezt a helyzetet.

A szomszéd először még próbálta védeni az álláspontját, de ekkor a csoport moderátora, egyben alapítója közbeszólt, és jelezte, hogy talán jobb lenne, ha egy másik anyacsoportot keresne magának. Erre a szomszéd visszakozott, és végül bocsánatot kért.