Szentkirályi Alexandra őszintén vallott az anyaságról

Kihívás mindenkor volt és lesz is, csak az változik, hogy épp mi az. Meg kell találni az egyensúlyt: érteni kell, hogy a világ milyen irányba megy, és ehhez valamennyire alkalmazkodni kell. Ez elképesztően nehéz feladat nekünk, anyukáknak, de az apukáknak is, szerte a világon. Nehéz felvenni a versenyt az internet világával, nem félteni túl a gyereket, de közben vigyázni is rá. Kicsit tágabban értelmezve a kérdést, itthon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen számos kormányzati támogatás segíti a családokat. Ez rengeteg pluszt jelent a korábbi évtizedekhez képest. A héten a Fővárosi Közgyűlésben például a kormánypárti frakciónk is kezdeményezte a kisgyereket nevelők bérletének ingyenessé tételét, amit megszavazott a testület.