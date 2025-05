Kitört a pánik a repülőn, úgy fogták le az ámokfutó utast

Pánik tört ki az egyik repülőjáraton, amikor egy ámokfutó utas megpróbálta kinyitna a levegőben tartózkodó repülőgép ajtaját. Az All Nippon Airways légitársaság járata Tokióból tartott Houstonba. A 12 órás utazás kilencedik órájában az egyik utas felugrott a helyéről, és megpróbálta kinyitni a repülő vészkijáratát. A repülő pilótájának gyors döntést kellett hoznia, hogy mi lenne az összes utas számára a legbiztonságosabb választás: folytassák az utat, vagy szálljanak le egy közeli repülőtéren. A pilóta végül úgy döntött, megfordítja a gépet és visszatér Seattle-be, ahol kényszerleszállást hajt végre. A kerülő nagyjából 45 percig tartott.

A gépet vissza kellett fordítani, vészleszállásra volt szükség (Fotó: Ivan Shimko / Unsplash – Képünk illusztráció)

Ez idő alatt a fedélzeten tartózkodó több utas is lefogta az ámokfutót. A rendbontó mögött ülő utas arról számolt be, hogy a férfit a leszállás előtt az üléséhez kötötték. A repülőtérre érkező hatóságok szerint az elkövető egészségügyi problémákkal küzdött, ezért kórházba szállították. A leszállást követően egy másik utasnak sem sikerült elvárható módon viselkednie, így őt is leszállították, mielőtt folytatta a gép az útját. A járat 4 óra késéssel érkezett meg úti céljához.

Hihetetlen volt. Szeretném megköszönni azoknak a kedves civileknek, akik irányításuk alá vették a helyzetet! Én nem tudtam volna, hogy mit kellett volna csinálnom!

– fogalmazott egy utas, akinek szavait a Mirror idézte.