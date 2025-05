Orbán Viktor élőben: Ukrajna csődbe viszi Európát

A világpolitikai események egyre problémásabbak. Továbbra sem zárult le az orosz-ukrán háború, ráadásul Brüsszel gyorsított eljárással venné fel az EU-tagállamok közé Ukrajnát, hogy az Unió összes pénzét hozzájuk lehessen küldeni. Ebbe a tagállamok - köztük Magyarország is - belerokkannának. A mezőgazdaságnak végzetes csapás lenne, de egyéb területeken is megszenvednénk ezt a döntést. Többek között erről is beszélt ma Orbán Viktor.

Fontos dolgokról beszélt Orbán Viktor

Ráckevéről jelentkezett be Orbán Viktor a lakossági fórumról, ahol nagyon fontos dolgokról beszélt a szimpatizánsokkal. A miniszterelnök felbukkanása meglepetésszerű volt, és mindenkinek nagy örömöt okozott, hogy személyesen is tiszteletét tette.

Rajtunk is múlik, hogy szép pillanataink lesznek-e

- emelte ki, és hangsúlyozta, hogy a kis győzelemhez is ugyanolyan sok munka kell, mint a hatalmas győzelemhez. A szimpatizánsok figyelmét arra hívta fel, hogy az aktivisták munkája érte el azt a hatalmas sikert, amit elért a Fidesz.

Magyarország egy migránsmentes ország, Orbán Viktor elárulta, hogy a nemzetközi kollégái el-elszólják magukat, hogy a fél karjukat is odaadnák, hogy olyan biztonságos országban éljenek, mint Magyarország.

Emellett az is nagyon fontos eredménye volt a Fidesznek, hogy adómentessé tették az édesanyákat, és a családok támogatása világszínvonalú.

Nagy tervei vannak a kormánynak a jövőre nézve: árszabályozás, maximum 15 százalékos az árrés az iparcikkek esetében is

a nyugdíjasok támogatása

100-150 új gyárat indítanak

1400 milliárd forintot utalnak ki a kis- és középvállalkozóknak

az édesanyák adócsökkentése, 50 százalékkal emelkedik a gyermekek utáni adókedvezmény

Pride elleni fellépés

gyermekvédelem

átláthatósági törvény szigorítása

kábítószerkereskedelem elleni harc

kis települések támogatása: kocsma, boltok, templomok

Ukrajna most a legégetőbb kérdés

Ma két dolog történt: Weber tartott ma egy sajtótájékoztatót, amelyben elmondta, hogy Ukrajnát mindenképpen fel fogják venni. Szerinte ha Magyarország tagja lehet az Uniónak, akkor Ukrajnának is kell. Orbán Viktor azonban kiemelte, hogy

nem a két szép szemünkért vettek fel bennünket, hanem azért, mert megére nekik, érdekük fűződött hozzá. A lengyelek egyszer kiszámolták, hogy az Unióból érkező péntek 80 százaléka visszamegy Brüsszelbe.

Orbán Viktor azonban kiemelte, hogy Ukrajna felvétele nem jó üzlet, ugyanis Ukrajna csődbe fogja vinni Európát, elsősorban Közép-Európát. Orbán Viktor Szerbia felvételét például támogatná, mert ez jót tenne Európa gazdaságának, de Ukrajnával nem ez a helyzet, hiszen őket a Nyugat tartja el, nem tudnak megállni a saját lábukon.