Orbán Viktor: megadunk minden segítséget nem csak Parajdnak, de az ott élő összes magyarnak is

Orbán Viktor úgy fogalmazott, Parajd része a magyar nemzettudatnak, az elmúlt 10-15 évben annyi magyar fordult meg ott, és annyira megszerették ezt a helyet, annyira magukénak érzik, hogy szinte hozzánk tartozik. Ezért ami ott történik, az olyan, mintha velünk történne, fáj - tette hozzá.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A kormányfő elmondta, nagyon sok ember mozdult meg, hogy segítséget nyújtson, de egyelőre nagyon nehéz, szinte kilátástalan a helyzet. Orbán Viktor kitért arra, nem szabad arról elfeledkezni, hogy nem csak Parajdból áll Erdély, Háromszék környékén is súlyos a helyzet, mert egy-két méter magasan áll a víz a kertekben, az ottani magyaroknak is segítségre lesz szükségük. A miniszterelnök azt mondta, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) egy jól szervezett, erős párt, jól képviseli a magyarok érdekeit nemcsak politikailag, hanem gazdaságilag is, és kapcsolatban van annak elnökével Kelemen Hunorral, akivel beszélt akkor, amikor a helyzet súlyossá vált. Megígérte neki, hogy minden támogatást megadnak nemcsak Parajdnak, hanem az ottélő összes magyarnak - tette hozzá.