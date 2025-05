Orbán Viktor: Ukrajna uniós tagsága pénzügyi tragédia lenne

Orbán Viktor úgy értékelt: az ukrán uniós tagságban kétségkívül lehetne olyan elemeket találni, amelyek időlegesen megrendelést jelentenének az európai cégeknek, de összességében Ukrajna felvétele olyan gazdasági következményekkel járna, amelyek tönkreteszik az európai gazdaságot.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Hozzátette: ez leginkább először a szomszédos országokat érintené, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát. Arra figyelmeztetett: az ország uniós felvétele esetén milliószámra érkeznének ellenőrizetlenül az ukránok Európába, ami a bűnözés és a maffia problémája mellett azt is magával hozná, hogy az így érkező emberek alacsonyabb bérért vállalnának munkát Európában, így Magyarországon is. Jelezte: a magyar nyugdíjrendszer védelme is azt követeli, hogy nemet mondjanak az ukrán uniós tagságra, ugyanis Ukrajna felvétele esetén az ott élők is jogosultak lennének nyugdíjra Magyarországon, azaz "a magyar nyugdíjasok pénze, annak egy tekintélyes része az ukránokhoz menne".