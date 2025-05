Nemcsak Magyar Péter barátját, egy másik ukrán kémet is beazonosítottak

"Vélhetően ebből fakadóan hosszú ideje aktívan épít kapcsolatot a hazai ellenzék tagjaival. Ennek kapcsán több vezető politikussal és parlamenti párt vezető tisztségviselőjével is találkozott" - fogalmazott. Számukra - folytatta - ukrajnai látogatás megszervezésében is közreműködött és tevékenysége elsősorban Magyarország Ukrajnával, illetve az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos álláspontjának megváltoztatását célozza. Felidézte, hogy az egyik korábbi ellenzéki képviselő közreműködésével találkozót kezdeményezett például Szijjártó Péter külügyminiszterrel is, aki maga helyett Magyar Levente miniszterhelyettest delegálta.

Az esetet követően a magyar elhárítás értesítette a kormányt Tseber hátteréről, így további találkozókra már nem került sor. Ugyanakkor Tseber találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével, fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között. Mindezek és 2024-ben erősödő aktivitása miatt tavaly ősszel Tseber Rolanddal szemben beutazási és tartózkodási tilalom került elrendelésre - ismertette Kocsis Máté.

Tájékoztatása szerint a másik személy, akiről tájékoztatást kaptak, Holló István, aki nagyon hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van. Neve ellenére színtiszta ukrán állampolgár, nem rendelkezik és nem rendelkezett magyar állampolgársággal. A férfit a Terrorelhárítási Központ közreműködésével május 9-én a magyarországi idegenrendészet előzetes letartóztatásba helyezte, azonban az Alkotmányvédelmi Hivatal Holló Istvánnal szembeni büntető feljelentése nyomán vele szemben már kémkedés bűntettének gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat eljárást - fűzte hozzá. Holló István magyarországi tevékenysége során az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott.

Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati, illetve hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személy került azonosításra. Tevékenysége során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral, valamint a Magyar Honvédség hadikészleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket. Mindezt szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel.