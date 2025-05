Nincs tovább: lemondott Karácsony Gergely főpolgármester egyik kulcsfontosságú cégvezetője

Sőt, 2022-ben a Lánchíd ügyében is kapott 15 millió forint bírságot az ajánlatkérő BKK és a kivitelező A–Híd Zrt. Pedig akkor még nem is volt nyilvános a Vig Mór-féle számlagyár korrupciógyanús ügye, melyben a nyomozás jelenleg is tart.

Mindeközben Walter Katalin az elmúlt években többször is busás jutalmakat kapott Karácsony Gergelytől. 2023 nyarán 9,96 millió forint, a 2024-es választásokat követően pedig több mint 11 millió forintos prémium ütötte a markát a BKK vezérigazgatójának.