Kocsis Máté: megkísérlem ott felkapcsolni a villanyt, ahol áram sincs!

Nos, megkísérlem ott felkapcsolni a villanyt, ahol áram sincs. Először is meglepő, hogy a világ legjobb jogászaként számon tartott Magyar Péter a saját magára vonatkozó jogszabályokkal nincs tisztában. Kezdeném azzal, hogy a (kém)elhárító tevékenységet Magyarországon az Alkotmányvédelmi Hivatal látja el, amely a külügyminisztériumot objektumvédelmi feladatkörében figyelmeztette, amit számára a törvény mellesleg előír. Emellett az is írott szabályból következik, hogy az igen tisztelt pártelnök úr semmilyen nemzetbiztonsági szempontból védett pozíciót nem töltött be, ezt a nemzetbiztonságról szóló törvény teszi világossá. Megjegyzem azt is, a titkosszolgálatok KG Bélát sem figyelmeztették hasonló ügyben. Az is fontos tudás, hogy a mentelmi joggal rendelkezőkkel kapcsolatban a titkosszolgálatok kifejezetten nem végezhetnek műveleti tevékenységet, ezt a törvény kizárja. (Ezért is van az, hogy amikor Magyar Péter azt mondja, hogy őt kétezer titkosszolga figyeli, az csak a rajongók hergelésére és hülyének nézésére jó, amúgy csak egy sima hazugság.) S ha már itt tartunk, eddig folyamatosan azon siránkozott a vándorcirkusz porondmestere, hogy szerinte a magyar nemzetbiztonság csak vele foglalkozik, most meg épp az ellenkezője a baja