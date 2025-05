Kitálalt az időutazó: emberevő rovarokkal érkezik el a világvége

Eno Alaric szerint 2025. május 22-én fog megérkezni az óriásrovarok első hulláma. Azért jönnek, hogy megegyék az emberiséget. A hihetetlen, science-fictionbe illő történetet teljesen valóságos eseményként vetíti előre TikTok-csatornáján. Hiszen ő időutazó, 2671-ből jött, ezért tudja pontosan, hogy mi vár ránk.

Az "időutazó" talán innen inspirálódott. Képkocka a Csillagközi invázió c. filmből / Forrás: Youtube

Időutazó szerint a világ

A 2671-ből érkezett Eno Alaric azért lép fel, mert figyelmeztetni szeretné az emberiséget az előtte álló kihívásokra és katasztrófákra. Szerinte például bizonyos emberek 2025-ben különleges képességekre tesznek szert, telepátiára és jövőbelátásra. A jóslatai között szerepel, hogy szintén ugyanebben az évben több idegen faj is felfedi magát az emberiség előtt, ami jelentős változásokat hoz a társadalomban. Eno Alaric bája, hogy minden eddigi önjelölt jósnál meggyőzőbben képes előadni hihetetlenebbnél hihetetlenebb elméleteit. Az óriás kannibál rovarok érkezéséről szóló jövendölései azonban több sebből vérzik, még a saját rendszerén belül is. A témával kapcsolatban ugyanis két egymásnak ellentmondó jóslatot is publikált. Az egyik szerint egy mutáció hatására a Földön élő rovar populáció fog megnőni az embernél kétszer nagyobbra, és ellenséges lesz velünk. A másik szerint ezen a napon hatalmas, idegen eredetű rovarszerű lények jelennek meg a Földön, akik egy földönkívüli, intelligens, idegen civilizációból érkeznek, de nem feltétlenül lesznek ellenségesek, viszont megváltoztatják az emberiség mindennapi életét. Alaric mindkét eseményt 2025. május 22-re jósolta. Talán fölösleges megszavaztatni, hogy a kettő közül ki melyiket tartaná kívánatosabbnak. Mindenesetre szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen már csak párat kell aludni és minden kiderül.

A biológusok szerint, ha egy gondolatkísérlet erejéig túltesszük magunkat Alaric elméletének képtelen kiindulópontján, akkor sem helytálló. A rovarok légzésrendszere egy embernél kétszer akkora test esetében összeomlana, míg a külső váz nem tudna mozogni, egyszerűen akkora méretben agyonnyomná a tulajdonosát. Ha ennek hitelt adunk, akkor hátradőlhetünk.