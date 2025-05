Hankó Balázs meghatódva mesélt arról, ahogy a generációk együtt találnak örömöt a természetben

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter nemrég egy horgászrendezvényen vett részt a dányi tónál, ahol nemcsak a természet szépségéről, hanem a közösség erejéről is beszélt. Bár saját bevallása szerint nem számít aktív horgásznak, a horgászat számára elsősorban a közös élményekről szól. A családja és barátai iránti szeretet hajtja ezekre az alkalmakra, ahol egy kávéval, teával vagy akár egy kupica pálinkával segíti a többieket, és közben ő is töltekezik a vízpart csendjéből és nyugalmából - számolt be róla a Csakapeca.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter nemrég egy horgászrendezvényen vett részt Fotó: csakapeca.hu

A dányi esemény különösen emlékezetes volt számára: gödöllői családok, gyerekek és egyházi közösségek gyűltek össze, hogy egy horgászversennyel töltsenek el egy tartalmas napot. A miniszter meghatódva mesélt arról, ahogy a különböző generációk együtt találnak örömöt a természetben, egymás mellett, valóságosan, nem a képernyők mögött.

Horgászverseny, bográcsozás, beszélgetések és egy közös szentmise tette teljessé az eseményt. Számomra különösen értékes volt látni, hogy a horgászat mennyire képes generációkat összekötni. Gyerekek, szülők, nagyszülők egy közös tevékenységben találták meg az élményt, nem virtuálisan, hanem valóságosan, egymás mellett, egymást segítve

Hankó Balázs elmondta, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít a horgászatra, hiszen több mint egymillió horgászt tartanak nyilván az országban – ez a legnagyobb civil közösség Magyarországon. Az állam és a MOHOSZ együtt dolgozta ki a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát, amely 2030-ig 24 milliárd forintot biztosít a horgászturizmus fejlesztésére. Megszűnt a természetes vizeken a kereskedelmi célú halászat, bevezették a Magyar Horgászkártyát, és a MOHOSZ vált a legtöbb hazai vízterület haszonbérlőjévé. Mindezek célja a közösség erősítése, a természeti értékek megóvása és a horgászat feltételeinek javítása.

Hankó Balázs szerint a horgászat több mint hobbi: közösséget, felelősséget és jövőt jelent. Mint mondta, a fiatalok egyre nagyobb számban fordulnak e természetközeli sport felé, amely tiszteletet tanít és segít megőrizni az ország természeti kincseit. Végül köszönetet mondott a magyar horgászoknak a munkájukért, példamutatásukért és közösségi erejükért, és biztosította őket arról, hogy a kormány továbbra is mellettük áll.

