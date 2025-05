A Ferihegyi Repülőtér már 75 éve üzemel, kezdetben ilyen hosszú volt csak a kifutópálya

Líra Könyv Raktárvásár

Május 7. és 11. között igazi könyvünnep vár minden olvasásra éhes látogatót a Gergely utcában: megérkezik a Líra Könyv Tavaszi Raktárvásár! Öt napon át több ezer kötet közül válogathatnak a könyvmolyok, verhetetlen árakon, folyamatosan frissülő készletből. A rendezvény a könyvek szerelmeseinek igazi paradicsoma, ahol minden korosztály megtalálhatja a következő kedvenc olvasmányát. A Líra Raktárbázison megrendezett esemény különleges hangulattal csábítja a látogatókat: a könyvvásárlás örömét házi rétessel és frissítő üdítőkkel is megédesítik a szervezők, így az élmény nem csupán az új könyvekről szól, hanem a közösségi hangulatról, a böngészés varázsáról és az együtt eltöltött idő öröméről is. A raktárvásáron szinte minden műfaj képviselteti magát: a szépirodalom klasszikusaitól kezdve a kortárs magyar regényeken, a fantasy és sci-fi világán át a gyermekkönyvekig és ismeretterjesztő művekig mindenki találhat kedvére valót. A készlet naponta frissül, így érdemes akár többször is ellátogatni, mert minden nap új kincsekre bukkanhatunk.

Két helyszínen lesz ma véradás Budapesten!

07:00 és 19:00 között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)

(1113 Budapest, Karolina út 19–21.) 12:00 és 17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

Felhős időben lesz részünk

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint május 7-én, szerdán javarészt felhős idő várható helyenként esővel, záporral, de északkelet felé haladva a naposabb, szárazabb időnek van növekvő esélye. Az északkeleti, északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Napközben 14 és 20 fok közötti értékek várhatók.