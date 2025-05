Családi drámát robbantott ki az esküvői ruha

A Redditen osztotta meg egy 31 éves nő a történetét. Elmesélte, hogy esküvője egy valóra vált álom volt, egészen addig, amíg egy dráma be nem árnyékolta a különleges napot.

Esküvői ruhája családi drámát váltott ki Fotó: Pexels (illusztráció)

Családi dráma az esküvői ruha miatt

A vőlegény családjában régóta fennálló hagyomány, hogy a menyasszony barackrózsaszín esküvői ruhában áll az oltárhoz. Minden nő követte ezt a szokást, amióta csak vissza tudnak emlékezni, így amikor a posztolót eljegyezte párja, egyértelmű volt, hogy ilyen színű ruhát viseljen a nagy napján.

Amikor először említették, udvariasan azt mondtam, hogy fontolóra veszem, de végül olyan színű ruhát választok, amilyenben megtalálom a tökéletes darabot

- írta a posztoló.

Amikor elérkezett az idő a ruhaválasztásra, a menyasszony meghívta a vőlegény édesanyját is. Nem kellett sokáig keresgélnie, hamar megtalálta álmai ruháját, azonban az fehér volt. Anyósa azonnal megkérdezte, hogy be lehet-e esetleg festeni vagy átalakítani barackrózsaszínre. A menyasszony megígért, hogy utánajár, de azt is kihangsúlyozta, hogy ha az átalakítás nem lehetséges, akkor nem fog másik ruhát választani. Betartotta ígéretét, de azt a választ kapta, hogy a ruha befestése akár tönkre is teheti az anyagot. Nem akart kockáztatni, ezért úgy döntött, inkább meghagyja eredeti színét.

Ami azonban nagy hibának bizonyult, hogy nem szólt leendő férjének, sem az anyósának, hogy nem fogja követni a családi hagyományt. Úgy érezte ez az ő napja, az ő ruhája és az ő döntése. Amikor elérkezett a nagy nap, és fehér ruhában vonult végig a sorok között, az anyósa végig nagyon dühös volt. Az esküvő után pedig azonnal sarokba szorította és magyarázatot követelt.

Nyugodtan elmondtam neki, hogy nem tudták átalakítani a ruhát, és nem akartam másikat választani. Azt mondta, csalódott, amiért megszegtem a családi hagyományukat, és meglepetésemre, még a férjem is megemlítette később, hogy csalódott volt, amikor meglátott fehér ruhában az oltár felé menet

- írt a posztoló.

Teljesen összetört attól, hogy a férje is csalódottságot érzett a ruhája miatt.

„Az anyósodnak lehet szomorúsága amiatt, hogy a hagyományt nem tartották be, de meg kell értenie, hogy ez a te napod volt, és a te döntésed. Meg kellett volna tartania magának a véleményét. Ha a férjednek ennyire fontos volt a ruha színe, előre kellett volna elmondania ezt neked a ruhavásárlás előtt" - írta az egyik kommentelő.