Újabb névvel bővült a CPAC Hungary-vendégek névsora: az amerikai kongresszus egyik képviselője is érkezik

Az Alapjogokért Központ május 29–30-án sorozatban negyedik alkalommal is megrendezi a CPAC Hungaryt, a világ legnagyobb jobboldali seregszemléjét. A főszónok ezúttal is Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor lesz, a szervezők pedig számos vendéget hívtak meg a világ minden tájáról, hogy emeljék az esemény színvonalát. Itt lesz Yair Netanjahu izraeli podcaster és politikai aktivista, Benjamin Netanjahu fia, a szuverenista ellenállás egyik jelképévé vált konzervatív forradalmár Ben Shapiro, Eva Vlaardingerbroek politikai kommentátor, Dave Rubin, a közösségi médiában többmilliós követőtáborral rendelkező politikai szakértő, a The Rubin Report műsorvezetője – az illusztris lista pedig most Abe Hamadeh nevével bővült.

Abe Hamadeh is a CPAC Hungary 2025 vendége lesz Fotó: YouTube

Amadeh az Egyesült Államokból érkezik hozzánk. Kongresszusi képviselő a Republikánus Párt színeiben, korábban pedig megyei ügyészként dolgozott. A többdiplomás politikus 2016-tól szolgált az amerikai hadseregben tartalékos hírszerző tisztként, ahol kapitányi rangot ért el. 2020-ban Szaúd-Arábiába vezényelték, a szaúdi fegyveres erők tagjainak kiképzésében vett részt 14 hónapig, mielőtt 2021-ben visszatért az Egyesült Államokba, és szolgálatáért katonai érdemrendet kapott. 2024-ben Arizona állam nyolcadik kongresszusi körzetében képviselőnek választották.

Abe Hamadeh az illegális migráció és a woke területének szakértője, alighanem hazánkban is ezen témákat érintve tart majd beszédet. Ő volt az, aki Joe Biden azon döntését, mely szerint az elnök a 2024-ben húsvétvasárnapot a transzneműek láthatóságának napjává nyilvánította, úgy kommentálta: „Amerikát őrültek térítették el”.