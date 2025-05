Kitört a botrány: a francia elnök megpróbálja befolyásolni a pápaválasztást?

Egyre nagyobb botrány van kialakulóban, miután több nyugati hírportál is arról számolt be, hogy Emmanuel Macron megkísérelhetett beleszólni a következő egyházfő megválasztásába. Az információk szerint, amikor a francia elnök Ferenc pápa temetése miatt Rómában járt összehívta a francia anyanyelvű pápaválasztására jogosult bíborosokat. Egyes értesülések szerint Erdő Péter tájékoztatta erről a Vatikánban tanácskozó kollégáit, ám ez utóbbi hír hamisnak bizonyult, többek közt a vatikáni magyar nagykövet is cáfolta – írja az Index.

Emmanuel Macron Fotó: AFP

Az oldal szerint a Tribune Chretienne francia katolikus lap írta azt, hogy Erdő Péter tájékoztatta a Vatikánban tanácskozó kollégáit arról, hogy Macron megpróbálja rávenni az öt, konklávén résztvevő francia bíborost, hogy akadályozzák meg a guineai Robert Sarah megválasztását.

Az öt pápaválasztó francia bíboros Jean-Marc Aveline, Francois-Xavier Bustillo, Dominique Mamberti, Christophe Pierre és Philippe Barbarin, akik mindegyike egy Ferenc pápához közel álló, progresszív irányvonal képviselőjének számít, szemben az afrikai bíboros konzervatív nézeteivel.

A La Verità április 29-én ezzel a főcímmel jelent meg: „Macron még a pápát is ki akarja választani”, míg egy másik, ugyanezen politikai oldalhoz tartozó újság, a Libero „Macron meghiúsítja a konklávét” címmel. A Le Monde ezekre reagáló írásában kifejtette, hogy a szalagcímek hátterében az olasz jobboldal Franciaország szándékaival szembeni mélységes bizalmatlansága, Macronnak a Ferenc pápához közel álló Sant'Egidio katolikus mozgalommal való privilegizált kapcsolata, valamint e befolyásos közösségnek az olasz egyházon belüli „kötélhúzásban” való részvétele áll, amelyet a Vatikánban jelenleg zajló átmeneti időszak még inkább hangsúlyoz.

„Ez álhír”

Az Index cikkében kifejti, hogy a Le Figaro már április 25-én arról írt, hogy Emmanuel Macron fogadta a bíborosokat, arról azonban nem tett említést, hogy a konzervatívnak tartott Robert Sarah bíboros ellen fogtak volna össze, ahogy azt is határozottan cáfolták, hogy Erdő Péter neve bármilyen szinten összefüggésben állna az üggyel.