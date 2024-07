Macron kiállt Orbán békekezdeményezése mellett

A Mandiner értesülése szerint Magyarország szuverenitását hangsúlyozta Emmanuel Macron francia elnök a NATO-csúcson, amikor Orbán Viktor békemissziójáról kérdezték.

A francia elnök kiállt a magyar kormányfő békemissziója mellett – írja a Ripost.

A francia elnök visszafogottan beszélt a magyar miniszterelnök oroszországi és kínai útjáról, valamint arról, hogy a csúcstalálkozó után Donald Trumppal is találkozott, és azt hangsúlyozta, hogy ezeken a találkozókon Orbán Viktor nem az Európai Uniót, hanem Magyarországot képviselte.

Macron arról is beszélt, hogy találkozott Orbánnal, és továbbra is kitart azon álláspontja mellett, hogy az államoknak megvan a joguk a saját szuverenitásukhoz és ahhoz, hogy diplomáciai kapcsolataikat függetlenül intézzék.

Majd hozzátette, hogy a magyar kormányfő látogatásai szerinte „nagyon hasznosak” voltak, ugyanakkor ezeken a látogatásokon „egyedül” Magyarország nevében tárgyalt a miniszterelnök.

A francia elnök azt is kifejezte, a NATO egységesen „nagy tisztelettel” viseltet Magyarország iránt.

Bár az uniós intézmények és egyes tagállamok vezetői megbüntetnék a magyar kormányt Orbán Viktor békemissziója miatt, Európa legmeghatározóbb politikusai nem ítélik el a tárgyalásokat.

Giorgia Meloni olasz kormányfő (b) Orbán Viktor magyar miniszterelnök (j) és Emmanuel Macron francia elnök (k) 2024. június 27-én (Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto az AFP-n keresztül) Fotó: NurPhoto via AFP

Hatalmas az ingerültség és nagy vita zajlik arról, hogyan lehetne visszaütni Magyarországnak a békemisszió miatt – mondták a Financial Times forrásai, akik Orbán Viktor moszkvai útját az EU-szerződések megsértésének tekintik. Szerintük a miniszterelnök kockáztatta a közös uniós célokat, ezért összehívnák az EU-s miniszterek rendkívüli értekezletét, amelynek egyetlen célja Magyarország „kihágásainak” kezelése lenne – írta meg a Mandiner.

Alexander De Croo belga ügyvivő miniszterelnök úgy véli, a magyar kormányfő aláássa a belga EU-elnökség által elért eredményeket, Charles Michel, az Európai Tanács leköszönő elnöke pedig azt mondta, a találkozó Vlagyimir Putyinnal politikai hiba volt, az „elfogadhatatlan diplomáciai munkamódszer” bizalmatlanságot szült.

A La Repubblica viszont idézi Emmanuel Macron francia elnököt, aki szerint

Orbán Viktor szuverén módon döntött a programjáról, amihez joga van, ettől függetlenül nem kötelezte és nem is kötelezheti semmire az Európai Uniót.

A lapnak nyilatkozó olasz kormányfő is kiállt a békemisszió mellett, Giorgia Meloni hangsúlyozta, teljesen természetes, hogy az országok vezetői tárgyalnak egymással, és abban sem lát semmi különöset, hogy Orbán Viktor találkozott Donald Trumppal is.

Nyilvánvaló, hogy ha egy kezdeményezés reményt ad a békére és a diplomáciára, akkor azt meg kell szervezni

– jelentette ki Meloni, aki hozzátette, ettől függetlenül úgy látja, hogy Oroszország nem igényli a párbeszédet.