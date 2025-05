„A barátnőm jóban van az exével, de számomra túl bizalmasnak tűnik a kapcsolatuk”

Egy fiú és a barátnője kapcsolata az utóbbi időben megváltozott, amikor egy bizonyos harmadik fél teljesen felforgatta idilli kapcsolatukat. Egy párizsi közös kirándulás alkalmával a fiú megkérte a lány kezét közel egy év együttlét után. A fiú megemlítette azt is, hogy a lánynak volt egy 9 évig tartó kapcsolata egy másik sráccal, akivel 18 évesen ismerkedett meg. Viszont az akkori szakításuk óta a lány még mindig keresi a volt barátja társaságát.

A barátnő túl sok időt tölt a volt barátjával, ami a jelenlegi kapcsolatára is rossz hatással van / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A barátnő nehezen engedi el a múltat

A fiú egyre nehezebben bírja elviselni, hogy a barátnője sok időt tölt az exével. Telefonon, SMS-eken és közösségi médián keresztül tartják a kapcsolatot és néha összejönnek egy baráti társasággal is. A srác többször próbált beszélni a barátnőjével, hogy ez neki egyre kellemetlenebb, amit azzal magyarázott, hogy hosszú kapcsolat volt közöttük és mára nagyon jó barátok lettek. A srác úgy látja, hogy nehéz lenne szétválasztani őket, de nem lát semmi olyat, amivel átlépnének egy határt, mégis rossz érzései vannak. A fiatal egyre bizonytalanabb a lány érzéseiben, közben meg van győződve róla, ha erős érzelmeket táplálna a lány az exe iránt továbbra is, akkor biztosan nem menne hozzá feleségül - írja a The Mirror.

Mi a megoldás?

A Mirror szakértője szerint a megfelelő kommunikáció nagyon fontos, hogy a felek meghallgassák egymást egy ilyen nehéz, érzelmileg túlfűtött helyzetben. Meg kell értetni a másikkal a problémánkat. A szakember megjegyezte, teljesen normális, hogy a fiút zavarja a volt barát jelenléte, viszont nem szabad teljesen elzárni őket egymástól, mert nagy eséllyel, pont az ellenkezőjét éri el. Az esküvő közeledtével biztosan egyre jobban háttérbe szorul az a bizonyos barát és a kapcsolat újra felvirágozhat. Mindenesetre tisztázni kell, milyen határokat érdemes betartani.