27 millió dollárt ér ez az égett vasdarab - Fotó

1972-ben indították útjára a szovjetek a Kozmosz-482-es űrszondát. A Vénuszra akartak leszállni vele, de kudarcba fulladt a küldetés. Az űreszköz még a Föld légköréből is alig tudott kijutni. Több mint 50 évnyi keringés után most néhány darabja visszatért. Azonban pár vasdarab akár szét is szóródhatott a Földön. De egy ideig nem tudták, hogy hova zuhant.

Az űrből érkezhetett a vasdarab. (illusztráció) Fotó: Cover Images / Fotó: Northfoto

Vasdarab az űrből?

A Kozmosz-482 ugyanis zuhanása közben letért a pályájáról. Utoljára még Németország felett látták a radaron. Közben kisebb részekre esett szét és égett el a légkörben. Egy holland férfi azonban azt állítja, hogy megtalálta az űreszköz egy darabját.

27 millió dollár a járdán? Ez az a vasdarab. Fotó: X

A férfi azt mondja, hogy lenne valaki aki 27 millió dollárt is hajlandó lenne fizetni a vasdarabért. Ezért arra kéri a NASA-t, hogy hivatalosan igazolja, hogy az elégett fémdarab valóban az űrszondából származik.

Reggel olvastam, hogy a Kozmosz-482 űrszonda az Indiai-óceánba zuhant. Szerintem egy törmelékdarabja a franekeri Albartus Teltingstraat mögötti térre zuhant. A darabot feltettem az Ebay-ra és nagy licit kezdődött. Most 27 milliónál tart a számláló. Tudnának eredetiségigazolást küldeni?

-kérte a holland férfi a NASA-tól.