Akik Brüsszellel szövetkeznek Magyarország ellen, tűnjenek el a közéletből! - tüntetnek a tiszás hazaárulás ellen

Bayer Zsolt megdöbbentőnek tartja, hogy a Tiszások nem is szégyellik, hogy a saját országuk ellen dolgoznak, hanem még büszkék is rá. Bayer szerint az őszödi beszéd óta nem láttunk ehhez hasonlót, korábban, péntek reggeli interjújában Orbán Viktor miniszterelnök is erről beszélt.

Kollár Kinga dúskál a javakban, de Magyarországtól elvenné a pénzt

Mindemellett az is látszik, hogy Kollárnak jól megy a szekér, hiszen ahogy vagyonnyilatkozatából is kiderül, 5 ingatlannal rendelkezik, köztük egy madeirai 104 négyzetméteres lakás is van. Szívesen fektet magyar állampapírba is, 18,8 millió forintot tart benne.

Az ilyesfajta haszonszerzés és hazaárulás ellen tüntetnek ma azok, akik elmennek a Millenáris Parkba. Bayer Zsolt mellett Bohár Dániel is azokat a polgárokat szólítja, akik nem akarnak olyan képviselőket látni a közéletben, akik a saját hasznukra dolgoznak Magyarország kárára.

A CÖF képviseletében és szervezésében hívlak benneteket, hogy menjünk ismét oda, és tegyük világossá: kik Brüsszellel szövetkeznek Magyarország ellen, azok tűnjenek el a közéletből! Azonnal!

- írja Bayer Zsolt Facebook-oldalán.

A tüntetők az Európai Bizottság képviselete elé mennek, ahová tavaly nyáron is elmentek, hogy kiálljanak az Európai Bíróság átalányösszeg-kötelezettségének kényszerítő bírsága ellen. A tüntetéshez csatlakozik Deák Dániel politikai elemző és a Nemzeti Ellenállás Mozgalom is.

A tüntetést ma 15:00 órakor, a Millenárison kezdik!