Szentkirályi Alexandra: „Na, ezt hívják hazaárulásnak!”

Döbbenten hallgatta Magyar Péter brüsszeli és fővárosi képviselője, Kollár Kinga brüsszeli szavait Szentkirályi Alexandra, aki nem hagyta szó nélkül a hallottakat!

Szentkirályi Alexandra: „Kollár Kinga méltatlan a főváros és Magyarország képviseletére is” (Fotó: Markovics Gábor)

„Havi 10 millióért a magyarok kifosztásáért lobbizik Magyar Péter brüsszeli és fővárosi képviselője. Kollár Kinga örül, hogy Brüsszel a magyar pénzekkel zsarolja Magyarországot és ujjong, ha ez árt a magyaroknak – mert szerinte az jó a Tiszának. Egyszerűen vörös vonal, hogy egy magyar képviselő Magyarország ellen dolgozzon Brüsszelben. Idegen szívvel nem lehet a hazát képviselni. Kollár Kinga méltatlan Magyarország és főváros képviseletére. Gyurcsányék és a Momentum után ők is Manfred Weberék aljas politikai zsarolásához csatlakoztak. A Tisza csak Brüsszel magyar hangja.” – írja Facebook-oldalán a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. Hogy miről is van szó pontosan? Az kiderül Szentkirályi Alexandra friss Facebook-videójából.

„Magyarként azt kell mondanom, hogy a jogállamisági eljárás nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót

függesztettek fel, és ebből 1 milliárd már el is veszett a magyarok számára”

– hallhatók Kollár Kinga szavai.

„Ez most komoly? Hogy mondhat ilyet egy magyar európai uniós képviselő arról, hogy Brüsszel zsarol minket?”

– teszi fel a kérdést Szentkirályi Alexandra.

„Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak, hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi”

– folytatja Kollár, a hallottaktól pedig még inkább kinyílik a bicska Szentkirályi zsebében.

„Itthon színészkedtek és hazudtok, közben meg Brüsszelben azon dolgoztok, hogy minél rosszabb legyen a magyar embereknek, és lehetőleg ne kapják meg a pénzt mondjuk a kórházak felújítására sem”

– jelenti ki a hallottak alapján a budapesti Fidesz elnöke.

„Nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét. És emiatt én…én… nagyon pozitív vagyok a '26-os választásokkal kapcsolatban.”

– összegez Magyar Péter ember. S összegez Szentkirályi Alexandra is. Íme:„

Na, ezt hívják hazaárulásnak, amikor a saját hazátok ellen dolgoztok azért, mert abból öncélú politikai hasznot reméltek. Idegen szívvel nem lehet a hazát képviselni, Kollár Kinga méltatlan a főváros és Magyarország képviseletére is.”

