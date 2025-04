Rémisztő: lebénult a négyéves kislány a rutinműtét után

Mint kiderült, a gyermek egy rendkívül ritka és nehezen diagnosztizálható betegségben, pszeudokolinészteráz-hiányban szenved. Ez egy öröklött vérplazma enzim-rendellenesség, amely miatt a szervezet nem képes megfelelően lebontani azokat az izomlazítókat, amiket altatás során adnak be, ez pedig ébredés után ideiglenes bénulást idéz elő. Noha maga az állapot közvetlenül nem halálos, sajnos mégis vezethet tragédiához: a túlságosan elnyúló paralízis ugyanis végzetes légzési elégtelenséget is kiválthat. Gyógymód nincs rá, minden esetben a légzés mesterséges segítésével kell és hosszabb ápolással kell készülni altatást követően, azaz ha a kisgyermekre az élete során bármikor újabb műtét vár, akkor hasonló következményei lesznek, mint most – írja a Mirror.