A Ripost írja, hogy terjedelmes cikket közölt az amerikai New York Times, amiből kiderül, hogy a korábbi demokrata kormányzat miként irányította a háttérből az eseményeket. Az oknyomozó cikk szerzője külön kitér arra, hogy az oroszok elleni ukrán támadásokat közvetlenül egy németországi amerikai támaszpontról irányították Joe Bidenék. A napvilágot látott információk szerint onnan adták ki az ukrán csapatoknak a lehetséges támadási célpontokat és a pontos koordinátákat is. Az amerikai katonai tanácsadók pedig Kijevben és a front közelében is ott vannak fizikailag is.

Úgy néz ki, hogy az amerikaiak Vietnám, Afganisztán és Szíria után ezúttal Ukrajnában folytattak proxyháborút az oroszok ellen / Fotó: Michael Reynolds

Adam Entous mostani cikkéhez több mint 300 interjút készített az elmúlt egy évben, az összegyűjtött információk alapján bemutatta az orosz-ukrán háború nem nyilvános oldalát is. Kiderült többek közt, hogy az ukrán támadásokat a CIA és az amerikai hírszerzés a németországi Wiesbaden található amerikai támaszpontról koordinálta. A legsikeresebb ukrán műveletekben (például Moszkva cirkáló elsüllyesztése) is jelentős amerikai támogatást kaptak az ukránok.

A "The Partnership: The Secret History of the War in Ukraine" (A szövetkezés: az ukrán háború titkos története) című cikk kitér arra, hogy az USA jelentős mennyiségű fegyver- és lőszerszállítmányokkal segítette Ukrajnát, beleértve fejlett rakétarendszereket, légvédelmi eszközöket és drónokat. Az amerikai katonai tanácsadók folyamatosan együtt dolgoztak az ukrán hadsereggel, hogy biztosítsák a fegyverek hatékony alkalmazását.

Az írás rávilágít arra is, hogy az Egyesült Államok titkos műveleteket is végzett Ukrajna támogatása érdekében, ideértve a kiberhadviselést és a speciális erők által végrehajtott kiképzési programokat. Ezen túlmenően több NATO-tagállam is aktívan részt vett a logisztikai és hírszerzési együttműködésben.

Az írásból az is kiderül, hogy a Biden-adminisztrációt még az sem tántorította el, hogy a háború egy bizonyos pontján 50 százalék esélyt adtak arra, hogy az oroszok nukleáris fegyvert vetnek be. Mindezt annak ellenére kockáztatták, hogy az akkori vezérkari főnök végig szkeptikus volt a az ukrán esélyekkel kapcsolatban.