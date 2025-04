Nyitvatartás: mi lesz nyitva még május 1-jén is?

Nehéz kiigazodni a nyitvatartás káoszában. De nem is kell, mert összeszedtük az általános nyitvatartásra vonatkozó szabályokat. 2025. május 1-je (csütörtök) munka ünnepe hivatalos munkaszüneti nap Magyarországon. Papírforma szerint tehát minden zárva tart, de erre a napra is akad néhány kivétel.

Nyitvatartás a hosszú hétvégén / Fotó: Tim Mossholder / Pexels (illusztráció)

Nyitvatartás alakulása

Április 30. szerda: még a megszokott normál nyitvatartással kell számolni.

Május 1. csütörtök: a Munka Törvénykönyve alapján a kereskedelmi üzletekre kötelező munkaszünet vonatkozik. Tehát zárva tart a legtöbb üzletlánc, például a Tesco, Spar, Lidl, Aldi, Auchan, Penny, CBA és Príma áruházak.

Május 2. péntek: a kormány döntése alapján ez a nap áthelyezett pihenőnap, így az üzletek többsége zárva lesz, de nem kötelezően.

Május 3. szombat: a nyitvatartás a szokásos szombati rend szerint alakul.

Május 4. vasárnap: pedig a szokásos vasárnapi rend lesz érvényes.

A kivételek május 1-én

A benzinkutak és az azokban működő üzletek május 1-én is nyitva lesznek. Az ügyeletes gyógyszertárak szintén nyitva tartanak csütörtökön is. A magántulajdonban lévő éjjel-nappali kisboltok, virágboltok, újságosok, édességboltok közül a tulajdonos, vagy családtagja dönthet úgy, hogy beáll a pult mögé még majáliskor is. Így ha ilyen bolt van a lakóhelyünk közelében érdemes érdeklődni, hogy hogyan alakul a csütörtöki nyitvatartása. Ezeken kívül a vendéglátóhelyek (éttermek, kávézók, bárok) és szórakozóhelyek (klubok, mozik, stb.) a hosszú hétvége minden napján nyitva tarthatnak, rájuk nem vonatkozik a zárvatartási kötelezettség, mert hivatalosan nem kereskedelmi forgalmat bonyolítanak le, saját döntésük alapján tarthatnak nyitva, és sokan valószínűsíthetően nyitva is lesznek.

A hosszú hétvége előtt érdemes előre megtervezni a bevásárlást Fotó: Spar (illusztráció)

Van még egy kivétel. A Spar és Interspar május 1-jén ugyan zárva tart, de az OMV Spar Express és a DESPAR non-stop nyitvatartó üzletek, valamint egyes SPAR partner és SPAR market áruházak nyitva lehetnek még ekkor is. Szintén érdemes előre érdeklődni.

Akadnak tehát kivételek még az üzletek között is, amelyek május 1-én is nyitva lesznek. De ha több fogásos ebédet akarunk főzni a tág család számára, azért ne ezekre hagyatkozzunk. A hosszú hétvége előtt érdemes előre megtervezni a bevásárlást, különösen a friss élelmiszerek és alapvető háztartási cikkek megvételét, mivel a legtöbb nagy üzlet két egymást követő napon is zárva fog tartani.​