Hatalmas árzuhanás a Sparban: most elképesztő összegeket spórolhatsz!

A húsvét elengedhetetlen része az ünnepi menü, az alapanyagok beszerzése ehhez viszont igencsak megterhelheti a pénztárcánkat. A bevásárlólista élén, persze, a sonka áll, így a boltok polcain is hatalmas belőle a választék. A versenyből a Spar sem maradhatott ki: a hagyományos füstölt és főtt sonkák mellett prémium változatok is megtalálhatók, ahogy pedig közeledik a húsvét, akciós áron szerezhetjük be mindezt április 10–22-ig - írja a Mindmegette.

Hatalmas árzuhanás a Sparnál, a húsvéthoz közeledve / Fotó: Spar

Az oldalon már korábban megírták, hogy kötözött lapockából 250 tonnával, füstölt-főtt tarjákból 95 tonnával, füstölt csülökből 150 tonnával, valamint mintegy 30 tonna füstölt, darabolt lapockával készült az idei húsvéti szezonra a vállalat. De vajon mennyibe kerülnek a különféle termékek? Az akciós szórólapon szereplő S-Budget füstölt hátsó csülköt – ami a kiszolgálópultban és csomagolt kiszerelésben egyaránt kapható – például rendkívül kedvező áron lehet beszerezni, ugyanis 36 százalékos kedvezménnyel kínálja az üzlet. Ez azt jelenti, hogy 2490 forint helyett most 1590 forintért vehetjük meg a húskészítmény kilóját.

Ezekkel az árakkal találkozhatsz a Sparban / Fotó: Spar