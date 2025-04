Mentősre támadt egy férfi a Határ útnál, ezt tették vele a rendőrök

Agresszív férfi miatt riasztották a mentősöket a Határ úti metróállomáshoz. A segítség hamar megérkezett, de mikor a mentősök bemutatkoztak az illetőnek, nem kért ellátást, és ennek hangot is adott. Hivatalosan eddig meg nem erősített információink szerint a férfi az egyik mentősre rá is támadt, igaz, sérülést nem okozott.

Mentősök kérték a rendőrség segítségét egy agresszív férfi miatt / Fotó: Metropol

A protokollnak megfelelően a mentősök rendőri beavatkozást is értek, illetve a kollégáikat is értesítették. Ezután további két mentőautó is a helyszínre sietett, hogy személyzetük a bajtársakat támogathassa. Hamarosan az egyenruhások is megjelentek, akik az agresszív férfi ellen intézkedtek, és vele együtt beszálltak a mentőautóba, hogy bekísérjék a kórházba.