Magyar Pétertől elvárják Ukrajna támogatását - itt a bizonyíték

Manfred Weber még tavaly beszélt arról, hogy három feltétele van annak, ha valaki hozzájuk akar tartozni:

Európa, Ukrajna és a jogállamiság pártján kell állnia.

Magyar Péterék tehát alapvető feltételként Ukrajna támogatását vállalták, amikor a háborúpárti Európai Néppárt képviselőihez csatlakoztak - írja a Magyar Nemzet. Most pedig az is kiderült, hogy a német frakcióvezető-pártelnök miként biztosítja a liberális magyar politikus és társai lojalitását.

Magyar Péterék alapvető feltételként Ukrajna támogatását vállalták, amikor a háborúpárti Európai Néppárt képviselőihez csatlakoztak Fotó: Metropol

A Politico nevű brüsszeli hírportál bemutatott egy 12 oldalas néppárti belső, titkos szabályzatot, amely a Tisza Párt képviselőit is köti. Aki esetleg nem követi a párt irányvonalát, az kevesebb időt kap hozzászólásokra, és nem tölthet be fontos pozíciókat a brüsszeli buborékban. Tarr Zoltán tiszás delegációvezető tavaly arról beszélt, hogy „sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is, és ez megint abból fakad, hogy ha valaminek a tagjai vagyunk, akkor ne kérdőjelezzük meg folyamatosan azt, hogy a tagságunkból fakadó és vállalt kötelezettségeket, álláspontokat hogyan és milyen módon képviseljük.” Tarr egyértelművé tette, hogy „több olyan kérdés van, ahol a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat magunkévá tesszük.”

Az is kiderült, előre jelezniük kell Webernek, ha a képviselőik nem jelennek meg Brüsszelben. Minderre azért van szükség, mert „az EPP-frakció csak akkor marad a legerősebb és a legbefolyásosabb politikai csoport az Európai Parlamentben, ha a csoport és a csoport irányvonala iránti lojalitást fenntartják”.