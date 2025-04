Meghódította Japánt a magyar gasztronómia: kígyózó sorok álltak a Magyar Pavilon előtt a 2025-ös EXPO-n

A kegyetlen szigetországi időjárás ellenére is hatalmas érdeklődés övezte a Magyar Pavilont, az idén Japánban megrendezett EXPO 2025-ön. Az Oszakai Világkiállítás során Magyarország is képviselte magát egy tehetséges csapattal, amelynek számtalan kihívással kellett megküzdenie, hogy olyan minőségben mutathassa be a konyhákat, mint amilyen szerteágazó és lenyűgöző a valóéletben is. A Bors munkatársa elkísérte a magyar delegációt, és számtalan kulisszatitkot tudott megmutatni a rendezvényről és a pavilonról.

Már az első napon nagy sikere volt a pavilonnak /Fotó: Máté Krisztián

Expo 2025: nemcsak az ételeinket, a népdalainkat is imádják a japánok

Hihetetlen, de már a nyitás előtt tömeg gyűlt össze az ajtó előtt, a kilátogató érdeklődők nagy része ugyanis kíváncsi volt a Magyar Pavilon rejtelmeire. A lap tájékoztatása szerint a világkiállításra egy külön erre a célra felújított metróvonalon juthattak el a látogatók. A pavilon ünnepélyes átadását Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nyitotta meg, amikor elvágta a nemzeti színű szalagot az ajtó előtt. Rengeteg turista, és japán érdeklődő tódult be ezután a pavilonba, hogy a gasztronómia és a népzene által megismerhessék Magyarországot.

Lehet eső, lehet szél, a magyar konyha felderít /Fotó: Máté Krisztián

A Magyar Pavilon egyik legmeghatározóbb külső vizuális eleme, a homlokzatát borító több mint 35 ezer, egyenként elhelyezett textillamella. A falevelek mozgását idéző, természetközeli élményt megteremtő homlokzat tökéletesen tükrözi azt a kreatív gondolkodásmódot és technológiai igényességet, amelyre Magyarország mindig is büszke volt

– emelte ki megnyitó beszédében Nagy Márton, akitől a szót Zoboki Gábor Kossuth-díjas építesz vette át.

Az épület egy belső utazásra hívja a látogatót. Élményük során megtapasztalhatják a magyar népzenén keresztül a két nép kultúrájának közös motívumait, természetközeliségét és lelkiségét. Az ötfokú hangsorral az emberiség legősibb egyetemes zenei kincsére utalunk – a pentatóniára

– kezdte a Borsnak Zoboki Gábor Kossuth-díjas építész, akinek keze munkáját tükrözi az oszakai világkiállítás lenyűgöző Magyar Pavilonja.

Ez a ház visszaadja azt az érzést, amikor megfújja a szél az arcodat, vagy amikor ülsz a napon… A természet hatása, a népi építészetünknek nemcsak az épületei, hanem az elrendezése is ezt tükrözi. Egyszerű képleteket szerettünk volna megvalósítani, mert ez egy világkiállítás.

Az épületet tervező Zoboki Gábor szerint a bent hallható népdalok a „pixel erdőből kiszabaduló” emberek körében hatalmas sikert aratott.